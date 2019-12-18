Юлия Тимошенко с трибуны Рады заявила, что аграрный комитет и Рада будут работать по регламенту, а значит до нового года земельный закон не будет принят. Потому что там тысячи поправок. И для их рассмотрения по регламенту потребуется многие дни.



Действующий мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения истекает в конце этого года. То есть, не исключено, что с 1 января Украина окажется и без моратория и без рынка земли. Анализирует СТРАНА.

Тут вероятно несколько сценариев. К примеру, парламент может в очередной раз продлить мораторий, и такое предложение, кстати, тоже есть в поданных к законопроекту правках.

Или же Рада ничего на этот счет вообще принимать не будет, мол, если новый закон - вопрос пары месяцев, то зачем отдельно вводить еще и мораторий.

В этом случае запрет на продажу земли все равно продолжит действовать - автоматически.

"В переходных положениях Земельного кодекса прописано, что рынок открывается лишь после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года. Если же такого закона нет - мораторий автоматически продлевается бессрочно или до момента принятия закона", - пояснил "Стране" Андрей Кошиль. "То есть, ключевым моментом для старта рынка является именно вступление в силу соответствующего закона. Ежегодное продление моратория Радой - чистый популизм без малейшего юридического обоснования", - добавил заместитель главы Всеукраинской аграрной Рады Денис Марчук.

Это подтвердил и глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Даже если мораторий официально не продлят, продажу земли юридически будет проводить невозможно - для этого нужен специальный закон", - отметил адвокат.

То есть, если закон не примут, в Украине еще на какое-то время законсервируется нынешняя ситуация - угодья будут по-прежнему сдаваться в аренду.

"Все будут работать, как и работали. И фермеры, и крупные агрохолдинги уже адаптировались к нынешним условиям. И многие не хотят ничего менять. К тому же снимается вопрос где взять деньги на покупку земли, который был бы более, чем актуальным, если бы рынок открыли", - отмечает Андрей Кошиль.

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