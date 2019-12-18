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- Земельный закон не будет принят в этом году, потому что Рада будет работать по закону
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|Земельный закон не будет принят в этом году, потому что Рада будет работать по закону
|18.12.2019 11:04
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Юлия Тимошенко с трибуны Рады заявила, что аграрный комитет и Рада будут работать по регламенту, а значит до нового года земельный закон не будет принят. Потому что там тысячи поправок. И для их рассмотрения по регламенту потребуется многие дни.
Действующий мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения истекает в конце этого года. То есть, не исключено, что с 1 января Украина окажется и без моратория и без рынка земли. Анализирует
Тут вероятно несколько сценариев. К примеру, парламент может в очередной раз продлить мораторий, и такое предложение, кстати, тоже есть в поданных к законопроекту правках.
Или же Рада ничего на этот счет вообще принимать не будет, мол, если новый закон - вопрос пары месяцев, то зачем отдельно вводить еще и мораторий.
В этом случае запрет на продажу земли все равно продолжит действовать - автоматически.
Это подтвердил и глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
То есть, если закон не примут, в Украине еще на какое-то время законсервируется нынешняя ситуация - угодья будут по-прежнему сдаваться в аренду.