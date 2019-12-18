 Сколько стоит один народный депутат? Опубликованы нормы затрат из бюджета на одного. Документ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Сколько стоит один народный депутат? Опубликованы нормы затрат из бюджета на одного. Документ
18.12.2019 11:22

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко  опубликовал дополнение в бюджету Верховной Рады Украины, в котором описаны нормы затрат на одного нардепа в 2019 году. 

Сколько стоит один народный депутат? Опубликованы нормы затрат из бюджета на одного. Документ

"Сколько стоит один народный депутат?

 

Много.

 

Очень много." - Заявил Алексей Гончаренко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->