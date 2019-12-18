Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал дополнение в бюджету Верховной Рады Украины, в котором описаны нормы затрат на одного нардепа в 2019 году.

"Сколько стоит один народный депутат? Много. Очень много." - Заявил Алексей Гончаренко.

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