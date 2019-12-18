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|Сколько стоит один народный депутат? Опубликованы нормы затрат из бюджета на одного. Документ
|18.12.2019 11:22
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Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал дополнение в бюджету Верховной Рады Украины, в котором описаны нормы затрат на одного нардепа в 2019 году.