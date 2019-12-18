Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2237 , который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.

При доработке ко второму чтению в законопроекте предусмотрели, что нардепы не несут юридической ответственности не только за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, но и при осуществлении депутатских полномочий. Эта норма оказалась одной из наиболее дискуссионных, однако ее подтвердили 326 голосами.

"В данном случае объяснение правки происходит таким образом: народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания, где – в ВРУ и ее органах, а также за высказывания при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление и клевету; последняя фраза относится к вопросу высказывания", - пояснил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

Уголовные нарушения, предположительно совершенные народными депутатами, будут расследовать органы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР).

Документ предусматривает, что генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности, согласовывает ходатайства о разрешении на задержание, арест или домашний арест, обыск, прослушку, в том числе проведение негласных следственных действий в отношении народных депутатов. Соответствующие ходатайства будет рассматривать следственный судья, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования (кроме негласных/розыскных действий). В уголовных производствах, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда - судья этого органа.

При доработке ко второму чтению установили (а при рассмотрении - подтвердили 327 голосами), что такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии нардепа, которого должны заранее уведомить (кроме ходатайства о негласных/следственных действиях или обыске). Проигнорировать отсутствие нардепа на судебном заседании можно только, если он не прибыл на судебное заседание без уважительной причины или не сообщил о причинах своего отсутствия.

Без разрешения следственного судьи на основании ходатайства, согласованного генпрокурором или исполняющим его обязанности нардепа можно поймать только если его застали во время совершения или непосредственно после тяжкого или отдельно тяжкого преступления, связаного с насилием, или же повлекшего гибель человека. В таком случае должностные лица или орган, которые задержали нардепа, сообщили ему о подозрении или применили меру пресечения, обязаны в течение суток уведомить об этом спикера Верховной Рады; если речь идет о главе ВРУ - нужно сообщить его первому заместителю.

Генпрокурора или исполняющего его обязанности уполномочили вносить данные о криминальном нарушении нардепа в Едином реестре досудебных расследований.

Закон вступит в силу со следующего дня после опубликования, но не ранее 1 января 2020 года, когда начнет действовать закон об изменении Конституции № 27-IX касательно неприкосновенности народных депутатов Украины.

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