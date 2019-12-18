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|Рада окончательно ограничила депутатскую неприкосновенность
|18.12.2019 12:19
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №
При доработке ко второму чтению в законопроекте предусмотрели, что нардепы не несут юридической ответственности не только за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, но и при осуществлении депутатских полномочий. Эта норма оказалась одной из наиболее дискуссионных, однако ее подтвердили 326 голосами.
Уголовные нарушения, предположительно совершенные народными депутатами, будут расследовать органы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР).
При доработке ко второму чтению установили (а при рассмотрении - подтвердили 327 голосами), что такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии нардепа, которого должны заранее уведомить (кроме ходатайства о негласных/следственных действиях или обыске). Проигнорировать отсутствие нардепа на судебном заседании можно только, если он не прибыл на судебное заседание без уважительной причины или не сообщил о причинах своего отсутствия.
Генпрокурора или исполняющего его обязанности уполномочили вносить данные о криминальном нарушении нардепа в Едином реестре досудебных расследований.
Закон вступит в силу со следующего дня после опубликования, но не ранее 1 января 2020 года, когда начнет действовать закон об изменении Конституции № 27-IX касательно неприкосновенности народных депутатов Украины.