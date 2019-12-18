Сводка Новостей
- Следователи не объективны: Антоненко отказывается давать показания по делу Шеремета
- Суд не сможет использовать экспертизу по делу Шеремета для вынесения обвинительного приговора, только оправдательного. Кузьмин
- Рада окончательно ограничила депутатскую неприкосновенность
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|Суд не сможет использовать экспертизу по делу Шеремета для вынесения обвинительного приговора, только оправдательного. Кузьмин
|18.12.2019 12:37
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Нардеп от ОПЗЖ, экс-первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что материалы экспертиз, предоставленные полицией по делу об убийстве Павла Шеремета, могут привести только к оправдательному приговору в суде.
Выводы украинских экспертов Юрия Ирхина, Андрея Семенца, Екатерины Педько и британца Ивана Бирча в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, по результатам которого троих людей заподозрили в причастности к преступлению, "противоречат друг другу". Об этом говорится в расследовании журналистов
В частности, портретная экспертиза не смогла идентифицировать в женщине, которая закладывает взрывчатку под авто, арестованную на два месяца Юлию Кузьменко.
Бирч ранее провел еще одно исследование ходьбы: он полагает, что якобы причастные к убийству и зафиксированные на видео женщины могут быть одним лицом. Полиция же задержала двоих женщин - Кузьменко и Дугарь.
В среду, 18 декабря, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу Павла Ореховского - адвоката Яны Дугарь, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Защитник опротестовывал решение Печерского районного суда Киева о ее круглосуточном домашнем аресте до 8 февраля 2020 года. Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Заседание началось с опозданием и продлилось пять минут. Судья сказала, что из Печерского суда не поступили документы дела. Расмотрение апеляционного обжалования состоится 8 января в 14:20.
Поддержать Дугарь приехала народный депутат от "Евросолидарности" Яна Зинкевич и экс-нардеп Оксана Корчинская.
Также Яну Дугарь хочет взять на поруки народный депутат от партии "Слуга Народа" Виктория Вагнер.
Адвокат Виталий Коломиец заявил, что ему было известно о том, что дело еще не передали в Апелляционный суд. Он связывает задержку с тем, что власть хочет снизить градус презрения их обществом.
Напомним, сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Причиной этого является то, что он считает следователей предвзятыми, говорится в заявлении группы правовой защиты в Facebook.
Также уточняется, что Антоненко будет давать показания, но только после того, как убедится в беспристрастности следствия.