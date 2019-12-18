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|Следователи не объективны: Антоненко отказывается давать показания по делу Шеремета
|18.12.2019 12:56
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Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Причиной этого является то, что он считает следователей предвзятыми, говорится в заявлении группы правовой защиты в Facebook.
Также уточняется, что Антоненко будет давать показания, но только после того, как убедится в беспристрастности следствия.
Командование Сил специальных операций ВС Украины заявило, что будет просить перед судом о домашнем аресте для сержанта Андрея Антоненко, который является одним из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря ССО Алексея Никифорова в
Также сообщается, что бытие Антоненко в районе проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью как музыканта.
Напомним, полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета. В полиции заявили, что убийство Павла Шеремета совершили Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и ее сожитель, музыкант Андрей Антоненко и супруги Грищенко.
Антоненко в качестве меры пресечения получил два месяца ареста. Сам Антоненко утверждает, что в день гибели Шеремета был в бане в Ворзеле (Киевская область) и искал помещение для концерта.
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Машину, в которой он ехал, взорвали.