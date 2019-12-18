Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Причиной этого является то, что он считает следователей предвзятыми, говорится в заявлении группы правовой защиты в Facebook.

"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос действительно назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что Антоненко будет давать показания, но только после того, как убедится в беспристрастности следствия.

Командование Сил специальных операций ВС Украины заявило, что будет просить перед судом о домашнем аресте для сержанта Андрея Антоненко, который является одним из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря ССО Алексея Никифорова в Facebook.

"На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение просить перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения для Антоненко, а именно о домашнем аресте для него", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что бытие Антоненко в районе проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью как музыканта.

"В составе ССО Андрей Антоненко не занимал должности, которые предполагают выполнение боевых задач в районе проведения АТО/ООС. Пребывание сержанта Антоненко в районе проведения АТО/ООС связано с его деятельностью как музыканта в составе группы внутренней коммуникации ВСУ и тому подобное", - информируют в ССО.

Напомним, полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета. В полиции заявили, что убийство Павла Шеремета совершили Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и ее сожитель, музыкант Андрей Антоненко и супруги Грищенко.

Антоненко в качестве меры пресечения получил два месяца ареста. Сам Антоненко утверждает, что в день гибели Шеремета был в бане в Ворзеле (Киевская область) и искал помещение для концерта.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Машину, в которой он ехал, взорвали.

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