Подозреваемым в организации покушения на жизнь депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, которое состоялось 1 декабря 2019 года в центре столицы, оказался 25-летний россиянин Юсуп Абуев.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.

Как отмечает издание, информация о Абуеве есть в судебном реестре и официальных базах данных.

Согласно с им, 18 октября 2014 года мужчину остановили, когда он двигался по Харьковскому шоссе столицы, управляя автомобилем марки "BMW". Юноша тогда сообщил, что действительно накануне выпил немного пива, но отказался от прохождения соответственно до установленного порядка осмотра на выявление состояния опьянения. Тогда Юсупа подвергли административному взысканию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на год.

После этого уже в 2016 году Абуева еще раз привлекли к админответственности. 25 апреля того года, управляя автомобилем марки Jaguar XF он спровоцировал ДТП с автомобилем марки "Honda CR-V" на улице Большой Васильковской в Киеве. За что на него было наложено взыскание в виде штрафа в размере 340 грн и признано вину за преступление, предусмотренное ст.124 КУоАП Украины.

С 19 ноября 2019 году Абуев находится в розыске. Его профиль есть в базе лиц, которые скрываются от правоохранителей. Согласно этой информации, уроженцу РФ, проживавшему по улице Замковецькой в Киеве, ранее судом была избрана мера пресечения в уголовном производстве. По этому делу Абуева подозревают в участии в составе организованной преступной группировки (ч. 1 ст. 255 УК Украины), похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины). По имеющейся информации, соответствующим производством занимается ДСР Национальной полиции.

Несмотря на это обстоятельство, Абуев все равно смог встретиться с Лавргеной и заказать убийство Соболева. Текущее местонахождение вероятного организатора покушения на депутата Киевского облсовета устанавливается. Однако, по данным источника издания, подозреваемый находится не в РФ, а в одной из стран Евросоюза.

Как сообщалось, 17 декабря 2019 года прокуратура города Киева распространила информацию, что установила личность, которая привлекла в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО Андрея Лаврегу, который имел опыт участия в боевых действиях в качестве снайпера, с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

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