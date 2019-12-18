В Генеральной прокуратуре Украины с октября 2019 парализована работа - то новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка устроил аттестацию своих подчиненных, которые сдают экзамены по вопросам хозяйственного, гражданского и административного права и рассказывают, с какой целью в полиции применяется служебная лошадь, то проходят по несколько этапов собеседований.

В случае, если в ходе сдачи экзамена прокурор не набрал 70 баллов, он подлежит освобождению без учета заслуг, квалификации или стажа работу.

Поскольку автором законопроекта, которым были внесены изменения в Закон Украины «О прокуратуре» и введена аттестация сотрудников ГПУ, был Рябошапка, то, разумеется, самого Рябошапки и его заместителей переаттестация не коснулся - им не надо знать назначение служебного коня. Сообщает Naspravdi.Today

Впрочем, если экзамен не смогли сдать любимцы Рябошапки, им также ничего не угрожает.

"В частности, продолжает и дальше работать руководитель Генеральной инспекции Генпрокуратуры прежний судья Харьковского окружного административного суда Нуруллаев Илькин Садагат-оглы, которого выгнали с предыдущего места работы за то, что он не соответствует занимаемой должности и не прошел квалификационный оценивания ." - Передаёт издание "Но оказалось, что Нуруллаев близкий знакомым Рябошапки, который, как только стал генеральным прокурором, своим приказом №841ц от 12 сентября 2019 назначил экс-судью руководителем Генеральной инспекции Генпрокуратуры. При этом, согласно законодательству того времени для того, чтобы стать прокурором (а руководителем Гениспекции может быть назначен только прокурор) Нуруллаев Илькин Садагат-оглы должен был пройти конкурсный отбор. Чтобы обойти это требование закона, Рябошапка использовал временно вакантную должность прокурора отдела аналитической работы управления аналитического обеспечения деятельности генерального прокурора и проверок состояния организации прокурорской работы Департамента обеспечения деятельности руководства Генеральной прокуратуры Украины. Эту должность, в общем-то, занимает Мирослава Михайловна Мушка, но она сейчас находится в декретном отпуске. Поэтому Нуруллаев на несколько часов стал Мушкой, а потом уже был переведен Рябошапкой в ​​руководители Гениспекции. При этом Рябошапка установил своему другу, который проработал только несколько часов, надбавку «за высокие достижения в труде или за выполнение отдельно важной работы" в размере 100% должностного оклада. В октябре 2019 Рябошапка устроил аттестацию сотрудников Генеральной прокуратуры, поскольку появилась возможность усвоить 7500000. долларов США, выделенных западными партнерами для «реформы прокуратуры». Нуруллаев Илькин Садагат-оглы также был включен в список тех, кто должен сдать экзамены, но набрать необходимое количество баллов руководитель Гениспекции так и не смог. Но такая мелочь, конечно же, не стала препятствием для того, чтобы Нуруллаев Илькин Садагат-оглы продолжил работать в Генеральной прокуратуре Украины, где на друзей Рябошапки законы, написанные Рябошапкой, не распространяются." - Сообщает Naspravdi.Today

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