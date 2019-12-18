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|По обмену пленными в Минске пока не договорились
|18.12.2019 16:21
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Она отметила, что представители Киева пытаются разделить обмен на несколько этапов.
Источники
Сегодня на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске произошёл конфликт по вопросу обмена пленными.
ОБСЕ пытались предложить в качестве компромисса обмен в несколько этапов, но и эта идея не прошла.