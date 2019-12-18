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|Зеленский превратился в "порохоботскую тыкву". Суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест
|18.12.2019 17:54
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Киевский апелляционный суд отпустил экс-депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает корреспондент "
Также Пашинского обязали носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию. Срок действия решения суда - до 3 февраля 2020 года.
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение о продлении до 29 января 2020 года меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога народному депутату Верховной Рады VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.
Напомним, Печерский райсуд избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей 17 октября.
4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.