 Зеленский превратился в "порохоботскую тыкву". Суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский превратился в "порохоботскую тыкву". Суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест
18.12.2019 17:54

Киевский апелляционный суд отпустил экс-депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает корреспондент "Вести.ua".

Зеленский превратился в "порохоботскую тыкву". Суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест

Также Пашинского обязали носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию. Срок действия решения суда - до 3 февраля 2020 года.

"Таким образом адвокаты Пашинского успешно обжаловали решение Печерского райсуда Киева от 29 ноября о продлении меры пресечения до 29 января 2020 года. В ходе судебного заседания защитник экс-депутата Андрей Федур заявил, что считает подозрение Пашинского необоснованным и незаконным", - говорится в сообщении.

 

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение о продлении до 29 января 2020 года меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога народному депутату Верховной Рады VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

 

"На этом "эра посадок" благополучно закончилась. Зеленский именно с этого момента превратился в "порохоботскую тыкву". Ожидаемо,  че. Обменяли ли Пашинского на некие показания против других товарищей? Вообще не имеет значения.

 

Даже если это так, то ни к каким послдествиям подобные знания не приведу.

 

Короче, Зеленский усиленно ищет своих новых избирателей между 23 процентов Петра Порошенко.

 

И, судя по всему, крайне успешно." - Заявил журналист Александр Зубченко. 

Напомним, Печерский райсуд избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей 17 октября.

"Пашинского выпустили из следственного изолятра. Выписали вместе с матрацом и холодильником.

 

Дали паек, извинились за тортуры и подвезли домой.

 

Скоро получит пожизненную пенсию имени Президента - в качестве компенсации за приченный духовный убыток.

 

И орден имени Черновол из рук главы Офиса президента - в знак уважения за неоцененный вклад в развитие украинской государственности.

 

И должность.

 

В Укроборонпроме - от Авакова." - Заявила журналист Светлана Крюкова. 

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

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