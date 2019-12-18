 Битва за землю: аграрный комитет в Раде "пилит" депутатские инициативы, чтоб успеть продать землю до Нового года - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Битва за землю: аграрный комитет в Раде "пилит" депутатские инициативы, чтоб успеть продать землю до Нового года
18.12.2019 18:12

В эти минуты проходит заседание аграрного комитета касательно "рынка земли". 

Битва за землю: аграрный комитет в Раде "пилит" депутатские инициативы, чтоб успеть продать землю до Нового года

Депутаты кричат и ругаются. Представители от оппозиционных фракций говорят, что часть их правок исчезла. 

Тимошенко вырывает микрофон у главы комитета и угрожает ему уголовной ответственностью за нарушения закона. 

Следим за ситуацией дальше. Всё напряжение с улицы перешло в стены парламента.

 

Голосование за законопроект об открытии рынка земли №2178-10 в Украине может состояться до 31 декабря 2019 году. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

 

"Теоретически, мы можем успеть рассмотреть законопроект еще в этом году, если он будет на повестке дня", - сказал Арахамия.

 

Председатель президентской фракции подчеркнул, что все зависит от того, успеет ли аграрный комитет проработать законопроект о рынке земли:

 

"Может быть и так, и так. Все зависит от профильного комитета", - уточнил Арахамия.

Фракция ОПЗЖ требует уголовной ответственности для руководства аграрного комитета за фальсификацию законопроекта о продаже земли. Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. 

"Публикую заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителя и секретаря аграрного комитета парламента за фальсификацию законопроекта о продаже земли.

 

В желании угодить хозяину Слуги народа не только провели «закрытое» заседание комитета, но и потеряли более 2 тысяч разработанных депутатами поправок к этому закону, пытаясь протянуть этот низкий законопроект для голосования в Раде.

 

Новые, так сказать, лица..." - Заявил Ренат Кузьмин. 

 

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