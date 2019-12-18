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- Битва за землю: аграрный комитет в Раде "пилит" депутатские инициативы, чтоб успеть продать землю до Нового года
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|Битва за землю: аграрный комитет в Раде "пилит" депутатские инициативы, чтоб успеть продать землю до Нового года
|18.12.2019 18:12
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В эти минуты проходит заседание аграрного комитета касательно "рынка земли".
Депутаты кричат и ругаются. Представители от оппозиционных фракций говорят, что часть их правок исчезла.
Тимошенко вырывает микрофон у главы комитета и угрожает ему уголовной ответственностью за нарушения закона.
Следим за ситуацией дальше. Всё напряжение с улицы перешло в стены парламента.
Голосование за законопроект об открытии рынка земли №2178-10 в Украине может состояться до 31 декабря 2019 году. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Председатель президентской фракции подчеркнул, что все зависит от того, успеет ли аграрный комитет проработать законопроект о рынке земли:
Фракция ОПЗЖ требует уголовной ответственности для руководства аграрного комитета за фальсификацию законопроекта о продаже земли. Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.