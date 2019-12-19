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|Битва за землю. На заседании аграрного комитета началась драка
|19.12.2019 00:02
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На заседании аграрного комитета Верховной Рады, посвященном рассмотрению законопроекта о о кпуле-продажи земли, началось жесткое противостояние.
Председатель комитета Николай Сольский хотел рассматривать поправки до упора - до самого утра, пока все не рассмотрят, чтоб уже завтра внести законопроект в зал. Однако депутаты фракций "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали его место, оттолкнув "слуг народа", и стали требовать объявить перерыв. Среди блокировщиков находятся Илья Кива, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и Юлия Тимошенко.
Сольский объявил перерыв и удалился из зала.
В какой-то момент депутаты принялись стучать по столу и кричать "Ганьба!". Затем они начали толкаться. Кива был на переднем крае. Тимошенко в это время разбрасывала бумаги со стола.
Когда все немного успокоились, Тимошенко стала говорить о недопустимости принятия законопроекта и о многочисленных нарушениях в ходе его подготовки.
Обстановка продолжает оставаться очень накаленной.
В зал стали подтягиваться "слуги народа".
Происходящее на комитете описала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур.