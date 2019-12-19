Представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске предлагали убрать из списков на обмен удерживаемых лиц сотрудников подразделения "Беркут".

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

"Украинская сторона предлагала исключить из списков на обмен 11 беркутовцев." - Это сообщает источник "Страны", близкий к переговорам в Минске.

"Представители "республик" отказались это делать. Что и стало одной из причин провала переговоров по обмену. Их безрезультатность подтвердил и глава МИД Украины Пристайко. Он сказал, что "договориться по обновлению списков не удалось", - сообщает Telegram-канал.

Основным вопросом, который обсуждался в среду в рамках гуманитарной подгруппы и контактной группы в целом, был обмен удерживаемыми лицами, но к конкретным результатам, несмотря на то что переговоры длились гораздо дольше обычного, прийти не удалось.

Тем не менее, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что стороны стремятся провести обмен до конца года, и не исключает, что у них есть шансы договориться по этому вопросу в режиме видеоконференции.

Пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что в Минске стороны "приложили значительные усилия", чтобы помогать обмену удерживаемыми лицами, обсуждали этот вопрос "очень основательно".

В то же время глава МИД "ЛНР" Наталья Никонорова обратила внимание, что точного списка для обмена до сих пор нет, поскольку "по количеству людей (между сторонами) тоже есть спорные вопросы".

Как сообщила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева, в этом случае все упиралось в "отсутствие с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену".

Слова Кобцевой подтвердил и полпред России в контактной группе Борис Грызлов, отметив, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных".

По словам Грызлова, на заседании отмечалось, что "многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования".

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.

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