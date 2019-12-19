18 декабря 2019 года Шевченковский районный суд г. Киеваобязал начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины внести в Единый список досудебных расследований сведения о совершении представителями власти уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). Об этом сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", передает пресс-служба политсилы .

Суд принял такое решение, поскольку СБУ, которая еще 3 декабря 2019 года была соответствующим образом уведомлена народными депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" о совершенном преступлении, не внесла в ЕРДР сведения об указанном противоправном деянии и не начала досудебное расследование.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" подчеркивает: речь идет о том, что в действиях высших должностных лиц государства, которые инициировали и пролоббировали принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178-10, и народных депутатов Украины, которые поддержали его принятие, содержатся квалифицирующие признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена").

То есть речь идет о деяниях, умышленно совершенных в убыток суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и экономической безопасности Украины.

Согласно Конституции, земля ‒ основное национальное богатство ‒ является объектом права собственности Украинского народа.

Кроме того, Разделом VI принятой Верховным советом Украинской ССР 16 июля 1990 года Декларации о государственном суверенитете Украины, которая лежит в основе Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренного 1 декабря 1991 года республиканским референдумом, закреплено: земля является собственностью Украинского народа, материальной основой суверенитета Республики и используется с целью обеспечения материальных и духовных потребностей ее граждан.

Учитывая то, что Декларация о государственном суверенитете Украины была определена как основа для создания Конституции, конституциодатель предусмотрел гарантии защиты материальной основы суверенитета (часть первая статьи 14 Основного Закона Украины).

Так что президент, Кабмин и ВР, которые пытаются продавить преступное решение о продаже земель сельхозназначения, нарушают Основной Закон страны.

Тем более что украинцы выступают категорически против открытия рынка земли (согласно данным Социологической группы "Рейтинг", 73% граждан высказались против введения продажи земли сельскохозяйственного назначения). Кроме того, 15 областных советов (Волынский, Закарпатский, Тернопольский, Львовский, Черновицкий, Ивано-Франковский, Ровенский, Хмельницкий, Херсонский, Черкасский, Одесский, Черниговский, Винницкий, Житомирский и Полтавский), горсовет Киева и более 30 городских, районных, сельских и поселковых советов по всей территории Украины приняли решение о неприемлемости предоставления разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения до проведения всеукраинского референдума.

К тому же проголосованный в первом чтении проект закона действительно делает невозможным удовлетворение законных прав украинских граждан – приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности, что предусмотрено пунктом "б" части 1 статьи 81 Земельного кодекса Украины.

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