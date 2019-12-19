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|Госизмена: суд обязал СБУ возбудить дело против власти за продажу земли
|19.12.2019 10:21
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18 декабря 2019 года Шевченковский районный суд г. Киеваобязал начальника Главного следственного управления
Суд принял такое решение, поскольку СБУ, которая еще 3 декабря 2019 года была соответствующим образом уведомлена народными депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" о совершенном преступлении, не внесла в ЕРДР сведения об указанном противоправном деянии и не начала досудебное расследование.
То есть речь идет о деяниях, умышленно совершенных в убыток суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и экономической безопасности Украины.
Согласно Конституции, земля ‒ основное национальное богатство ‒ является объектом права собственности Украинского народа.
Кроме того, Разделом VI принятой Верховным советом Украинской ССР 16 июля 1990 года Декларации о государственном суверенитете Украины, которая лежит в основе Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренного 1 декабря 1991 года республиканским референдумом, закреплено: земля является собственностью Украинского народа, материальной основой суверенитета Республики и используется с целью обеспечения материальных и духовных потребностей ее граждан.
Так что президент, Кабмин и ВР, которые пытаются продавить преступное решение о продаже земель сельхозназначения, нарушают Основной Закон страны.
К тому же проголосованный в первом чтении проект закона действительно делает невозможным удовлетворение законных прав украинских граждан – приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности, что предусмотрено пунктом "б" части 1 статьи 81 Земельного кодекса Украины.