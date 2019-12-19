Сводка Новостей
- В Париже Путин напомнил Зеленскому, что часть Украины всегда принадлежала России
- "Фига с два, ничего нет". Путин раскритиковал политику США в Украине и посоветовал "лучше денег им дайте"
- Директора НАБУ Сытника официально внесли в реестр коррупционеров Украины
- "Киев признал ДНР и ЛНР". Путин заявил, что Порошенко настаивал, чтоб Минские соглашения подписали представители "республик"
- Госизмена: суд обязал СБУ возбудить дело против власти за продажу земли
|"Киев признал ДНР и ЛНР". Путин заявил, что Порошенко настаивал, чтоб Минские соглашения подписали представители "республик"
|19.12.2019 12:15
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Путин выразил недоумение проектом о децентрализации на Украине
Путин считает, что основа для урегулирования конфликта на Донбассе не потеряна.
Путин также дал слово украинским журналистам.
Роман Цымбалюк грозится украинскими танками на Кубани.
Путин пошутил, "какие именно советские машины Киев хочет ввести на Кубань?"
Когда вы расформируется войска ДНР и ЛНР, спросил журналист. Он также поинтересовался, будет ли подписано новое газовое соглашение между Россией и Украиной.
"Первый канал" также задал сразу несколько вопросов об Украине, Донбассе и Зеленском. Путин начал с последнего:
Российский руководитель признался, что его насторожило заявление Зеленского "после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик, ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в конституцию Украины. А украинские власти, кажется, этого не хотят. Есть и еще одна проблема."