Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник официально признан коррупционер и внесен в Единый государственный список лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Основанием для внесения Сытник в список коррупционеров стало постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 №572 / 2133/19, оставлено в силе постановлением Ровенский Апелляционному суда от 13 декабря 2019, которой директор НАБУ признан виновным в нарушении статьи 23 Закона Украины «Об предотвращение коррупции »и совершении административного правонарушения, предусмотренном частью первой статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (« Нарушение установленных законом ограничений щодо п олучение подарков »).

Выписка из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

Коррупционное преступление, совершенное Сытник, заключается в том, что он часто отдыхал в охотничьем хозяйстве «Полесское Сарны», потреблял там деликатесы и элитные алкогольные напитки, встречал Новый 2019 и даже разбил два квадроциклы стоимостью 17 000 долларов США, но каждый раз за него платил некий Николай Надейка - советник Натальи Василюк, родной сестры магната Олега Бахматюка и бывшего главы наблюдательного совета надлежащего Бахматюку VAB-Банка. Как установил суд, директор НАБУ НЕ задекларировал полученные от Надейка материальные блага - наверное, потому, что в это время НАБУ расследовало уголовное производство по факту хищения должностным лицами VAB-Банка стабилизационного кредита.

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