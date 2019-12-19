Путин выразил недоумение тем, что США вводят антироссийские санкции, чтобы "сохранить транзит через Украину".

"Фига с два, ничего нет", - отметил он.

"Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали", - считает российский руководитель.

"Мы вообще-то и сами хотим его сохранить", - подчеркнул Путин.

Дайте по льготным ставкам кредиты хорошие на долгие период. Фига с два, ничего нет", - заявил Путин.

А на самом деле что хотят сделать: чтобы Украина пополняла бюджет за российский счёт.

'Нас в чём-то обвиняют в отношении Украины. Хотят якобы помочь.

"Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией", - считает Путин.

Путину задали вопрос об объемах транзита газа:

"Мы не собираемся заключать на какой то срок газовое соглашение к потом отказываться от него. Мы хотим оставить украинский транзит и даже скидку дать", - заявил Путин.

"Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе Украины", - подчеркнул президент.