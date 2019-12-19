 "Фига с два, ничего нет". Путин раскритиковал политику США в Украине и посоветовал "лучше денег им дайте" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Фига с два, ничего нет". Путин раскритиковал политику США в Украине и посоветовал "лучше денег им дайте"
19.12.2019 12:53

Путин выразил недоумение тем, что США вводят антироссийские санкции, чтобы "сохранить транзит через Украину".

"Мы вообще-то и сами хотим его сохранить", - подчеркнул Путин. 

 

"Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали", - считает российский руководитель.

 

"Фига с два, ничего нет", - отметил он.

"Фига с два, ничего нет". Путин раскритиковал политику США в Украине и посоветовал "лучше денег им дайте"

'Нас в чём-то обвиняют в отношении Украины. Хотят якобы помочь.

 

А на самом деле что хотят сделать: чтобы Украина пополняла бюджет за российский счёт.

 

Сами дайте денег, помогите.

 

Дайте по льготным ставкам кредиты хорошие на долгие период. Фига с два, ничего нет", - заявил Путин. 

"Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией", - считает Путин.

Путину задали вопрос об объемах транзита газа:

 

"Мы не собираемся заключать на какой то срок газовое соглашение к потом отказываться от него. Мы хотим оставить украинский транзит и даже скидку дать", - заявил Путин.

 

"Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе Украины", - подчеркнул президент.

 

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