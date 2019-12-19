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|"Фига с два, ничего нет". Путин раскритиковал политику США в Украине и посоветовал "лучше денег им дайте"
|19.12.2019 12:53
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Путин выразил недоумение тем, что США вводят антироссийские санкции, чтобы "сохранить транзит через Украину".
"Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией", - считает Путин.
Путину задали вопрос об объемах транзита газа: