Сводка Новостей
- Зачем продают землю: в бюджете огромная дыра, Кабмин сворачивает финансирование госпрограмм
- "Если будут позитивные изменения". Путин прокомментировал возможность новой встречи в Нормандском формате
- Для Украины земля имеет сакральное значение. Это золотые земли. Путин
- В Париже Путин напомнил Зеленскому, что часть Украины всегда принадлежала России
- "Фига с два, ничего нет". Путин раскритиковал политику США в Украине и посоветовал "лучше денег им дайте"
|В Париже Путин напомнил Зеленскому, что часть Украины всегда принадлежала России
|19.12.2019 13:11
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Президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции, которая сегодня, 19 декабря, проходит в Москве, рассказал о том, на встрече "Нормандской четверки" в Париже обсуждал некоторые моменты истории Украины с президентом Владимиром Зеленским.
Президент России сказал, что часть украинских территорий были исконно русскими, в том числе и Причерноморье.
Затем Путину задали вопрос про Ленина, на который он ответил, что Владимир Ульянов был не государственным деятелем, а революционером. Так же глав Кремля считает, что тело Ленина не нужно трогать, то есть захоронять и предавать земле.
Президент напомнил, что "Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой "ради повышения доли пролетариата". Как только партия затрещала, начала рассыпаться и страна, отметил глава государства. Это наследие Ленина дает о себе знать до сих пор."
Журналист из Минска предложил президенту дать правовую оценку событиям 1991 года. По его мнению, тогда будет проще решить вопрос территориальной целостности, в том числе с Белоруссией.
Он также отметил, что не видит смысла в правовой оценке действий Горбачева.
Путин ответил, что жалеет, что Советского Союза больше нет.