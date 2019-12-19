Президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции, которая сегодня, 19 декабря, проходит в Москве, рассказал о том, на встрече "Нормандской четверки" в Париже обсуждал некоторые моменты истории Украины с президентом Владимиром Зеленским.

Президент России сказал, что часть украинских территорий были исконно русскими, в том числе и Причерноморье.

Затем Путину задали вопрос про Ленина, на который он ответил, что Владимир Ульянов был не государственным деятелем, а революционером. Так же глав Кремля считает, что тело Ленина не нужно трогать, то есть захоронять и предавать земле.

"Он создал в стране не федерацию, а конфедерацию с правом выхода этноса из государства. Но территории были поделены некорректно и это чувствуется до сих пор. Сталин был против такого устройства, но в конечном итоге принял его."

Президент напомнил, что "Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой "ради повышения доли пролетариата". Как только партия затрещала, начала рассыпаться и страна, отметил глава государства. Это наследие Ленина дает о себе знать до сих пор."

Журналист из Минска предложил президенту дать правовую оценку событиям 1991 года. По его мнению, тогда будет проще решить вопрос территориальной целостности, в том числе с Белоруссией.

"Все вопросы территориальной целостности решены", - заявил Путин.

Он также отметил, что не видит смысла в правовой оценке действий Горбачева.

Путин ответил, что жалеет, что Советского Союза больше нет.

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