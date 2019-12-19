Сводка Новостей
- Зачем продают землю: в бюджете огромная дыра, Кабмин сворачивает финансирование госпрограмм
- "Если будут позитивные изменения". Путин прокомментировал возможность новой встречи в Нормандском формате
- Для Украины земля имеет сакральное значение. Это золотые земли. Путин
- В Париже Путин напомнил Зеленскому, что часть Украины всегда принадлежала России
- "Фига с два, ничего нет". Путин раскритиковал политику США в Украине и посоветовал "лучше денег им дайте"
|Для Украины земля имеет сакральное значение. Это золотые земли. Путин
|19.12.2019 13:30
|
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Риа новости".
Глава Кремля, в частности, рассказал о судьбе зависшего в воздухе контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины.
На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос земли для Украины очень важен, а подготовка к ее продаже ведется по требованию ряда западных структур.