Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Риа новости".

"Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе Украины", - сказал Путин.

Глава Кремля, в частности, рассказал о судьбе зависшего в воздухе контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины.

"Мы будем искать приемлемое решение, в том числе для Украины. Мы будем сохранять транзит по Украине. Вопрос в сроках (действия нового контракта - Ред.) и объемах. Кстати, украинский транзит в Европу - длиннее, чем по морю. Но мы готовы его сохранять. И мы готовы были бы поставлять газ в Украину со скидкой 20-25%. Насколько я знаю, с первого января в Украине повышаются цены. По триста долларов будет кубометр, в том числе для населения. Но мы на пути к договоренностям", - заявил Владимир Путин.

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос земли для Украины очень важен, а подготовка к ее продаже ведется по требованию ряда западных структур.

"Другие западники - ЕС - требуют, чтобы кругляк (лес - Ред.) разрешили вывозить в Европу. От Карпат скоро ничего не останется, скоро там голые скалы будут, если кругляк будут вывозить. Теперь землю требуют, чтобы начали продавать. Для украинцев земля носит сакральное значение, я это понимаю. Золотые земли!", - сказал президент России.

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