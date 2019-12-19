Сводка Новостей
- Зачем продают землю: в бюджете огромная дыра, Кабмин сворачивает финансирование госпрограмм
- "Если будут позитивные изменения". Путин прокомментировал возможность новой встречи в Нормандском формате
- Для Украины земля имеет сакральное значение. Это золотые земли. Путин
- В Париже Путин напомнил Зеленскому, что часть Украины всегда принадлежала России
- "Фига с два, ничего нет". Путин раскритиковал политику США в Украине и посоветовал "лучше денег им дайте"
|"Если будут позитивные изменения". Путин прокомментировал возможность новой встречи в Нормандском формате
|19.12.2019 13:48
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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, быть ли новой нормандской встрече с Зеленским.
Также Путина насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения можно пересмотреть.
Также по его словам, закон об особом статусе должен быть имплементирован в украинскую Конституцию.
Украинская оппозиция воспользовалась законопроектом о земле и начала наносить удары по президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.