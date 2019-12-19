Госбюджет Украины в конце 2019 года оказался в глубоком кризисе. Дефицит госбюджета настолько большой, а кризис настолько глубокий, что Кабмин решил свернуть финансирование ряда статей.

Появилось распоряжение премьер-министра Алексея Гончарука об экономии. По нему, на развитие, ремонты, строительство и прочие несрочные вещи не будут выделяться средства. Госказначейство получило на этот счет четкое распоряжение.

Деньги будут предоставляться только по защищенным бюджетным статьям — пенсии, зарплаты и обслуживание госдолга. Чтобы даже случайно не был допущен технический дефолт (несвоевременный расчет с кредиторами).

Сколько именно денег осталось в госбюджете — точно неизвестно. Есть информация только о том, что на начало декабря-2019 его недостаток составлял 52,3 млрд грн. Порядка 36,5 млрд грн казна недополучила по НДС и еще 15,8 млрд грн — по акцизам. Из-за этого появилось решение КМУ об увеличении отчислений с прибыли госпредприятий с 50% до 90%, а также государственные компании заставляли платить налоги наперед. В том числе и экспортные корпорации вроде НАК «Нафтогаз». Они активно конвертировали свою валютную выручку на межбанке и вместе с иностранцами (скупающими гривневые ОВГЗ) убивали курс доллара.

Возник порочный круг: одной из причин недобора средств в госбюджет (кроме усугубляющейся контрабанды и налоговых откатов, из-за которых процветает налоговая минимизация) стало резкое укрепление гривны. А когда власти нажали на крупные госкорпорации (вроде «Нафтогаза»), и вынудили их продать валюту для наполнения госбюджета — еще больше укрепили гривну, и сократили гривневые поступления от других экспортеров.

"Топ-3 статьи, по которым бюджет недополучил прогнозируемые поступления: — импорт — недополучили 36 млрд 583,5 млн грн (привет, Нефедову);

— табачка — недополучили 14 млрд 351 млн грн (привет, Дубинскому и Холодову и их попытке перераспределить рынок);

— рента — недополучили 11 млрд (тут привет всем). Больше о всех тратах можно прочитать в отчете от Рахуноковой палаты. Правительство технократов как оно есть." - Прокомментировал состояние бюджета нардеп Алексей Гончаренко.

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