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Зачем продают землю: в бюджете огромная дыра, Кабмин сворачивает финансирование госпрограмм
19.12.2019 14:07

Госбюджет Украины в конце 2019 года оказался в глубоком кризисе. Дефицит госбюджета настолько большой, а кризис настолько глубокий, что Кабмин решил свернуть финансирование ряда статей. 

Зачем продают землю: в бюджете огромная дыра, Кабмин сворачивает финансирование госпрограмм

Появилось распоряжение премьер-министра Алексея Гончарука об экономии. По нему, на развитие, ремонты, строительство и прочие несрочные вещи не будут выделяться средства. Госказначейство получило на этот счет четкое распоряжение. 

Деньги будут предоставляться только по защищенным бюджетным статьям — пенсии, зарплаты и обслуживание госдолга. Чтобы даже случайно не был допущен технический дефолт (несвоевременный расчет с кредиторами).

Сколько именно денег осталось в госбюджете — точно неизвестно. Есть информация только о том, что на начало декабря-2019 его недостаток составлял 52,3 млрд грн. Порядка 36,5 млрд грн казна недополучила по НДС и еще 15,8 млрд грн — по акцизам.

 

Из-за этого появилось решение КМУ об увеличении отчислений с прибыли госпредприятий с 50% до 90%, а также государственные компании заставляли платить налоги наперед. В том числе и экспортные корпорации вроде НАК «Нафтогаз».

 

Они активно конвертировали свою валютную выручку на межбанке и вместе с иностранцами (скупающими гривневые ОВГЗ) убивали курс доллара. 

Возник порочный круг: одной из причин недобора средств в госбюджет (кроме усугубляющейся контрабанды и налоговых откатов, из-за которых процветает налоговая минимизация) стало резкое укрепление гривны. А когда власти нажали на крупные госкорпорации (вроде «Нафтогаза»), и вынудили их продать валюту для наполнения госбюджета — еще больше укрепили гривну, и сократили гривневые поступления от других экспортеров.   

"Топ-3 статьи, по которым бюджет недополучил прогнозируемые поступления:

 

— импорт — недополучили 36 млрд 583,5 млн грн (привет, Нефедову); 
 

 

— табачка — недополучили 14 млрд 351 млн грн (привет, Дубинскому и Холодову и их попытке перераспределить рынок);
 

 

— рента — недополучили 11 млрд (тут привет всем). 

 

Больше о всех тратах можно прочитать в отчете от Рахуноковой палаты. Правительство технократов как оно есть." - Прокомментировал состояние бюджета нардеп Алексей Гончаренко. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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