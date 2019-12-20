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|Украина и Россия договариваются о транзите газа надолго
|20.12.2019 07:08
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Переговоры по газу с Украиной, начавшиеся 19 декабря в Берлине, продолжатся в пятницу в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".
Накануне в четверг в Берлине стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.
Как сообщалось, в Берлине в четверг состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее, а также Шефчовича.
С российской стороны во встрече участвовали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Минэнерго РФ Александра Новак.
С украинской стороны - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.