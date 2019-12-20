 Лукаш допросила Горбатюка в прямом эфире по делу о расстрелах на Майдане - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Лукаш допросила Горбатюка в прямом эфире по делу о расстрелах на Майдане
20.12.2019 07:45

Экс-министр юстиции Елена Лукаш говорит, что была группа людей, которая признавалась в убийствах на Майдане в 2014 году, но не была задержана следователями.

Лукаш допросила Горбатюка в прямом эфире по делу о расстрелах на Майдане

Соответствующее заявление она сделала в программе "МАКСИМУМ" на телеканале НАШ, обращаясь к экс-главе управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку. 

"Почему убийцы до сих пор на свободе? Почему люди до сих пор верят, что Беркут всех убивал?

 

Беркут до сих пор почему в тюрьме?

 

Почему вы как начальник ничего не сделали для того, чтобы поймать тех, кто сами сознавались в убийствах и чьи показания подтверждаются баллистическими экспертизами?", - сказала она. 

Горбатюк на это ответил, что двум людям было сообщено о подозрении. Но Лукаш вновь повторяла вопрос о том, почему "эти люди на свободе", на что Горбатюк сказал:

"Вы продолжаете манипулировать.

 

Если бы вы хотели действительно, чтобы эти дела расследовались, а эти материалы, которые вы разглашаете незаконным образом, получили результаты - вы бы этого не делали, а переживали о том, что дело об убийстве правоохранителей было передано на расследование в полицию в абсолютно преступный способ".

 

 

 

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