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|Лукаш допросила Горбатюка в прямом эфире по делу о расстрелах на Майдане
|20.12.2019 07:45
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Экс-министр юстиции Елена Лукаш говорит, что была группа людей, которая признавалась в убийствах на Майдане в 2014 году, но не была задержана следователями.
Соответствующее заявление она сделала в программе "МАКСИМУМ" на телеканале НАШ, обращаясь к экс-главе управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку.
Горбатюк на это ответил, что двум людям было сообщено о подозрении. Но Лукаш вновь повторяла вопрос о том, почему "эти люди на свободе", на что Горбатюк сказал: