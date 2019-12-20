Сергей Лямец Прошло только полгода нового президента, и СМИ активно говорят о "соросятах" как основной политической силе. Этот термин описывает очень широкую группу людей – от посольств США и Европы до всевозможных активистов, которых финансируют иностранные государства. Часть этих активистов прошла в парламент в составе партий "Слуга народа" и "Голос". Другая часть осела в правительстве и наблюдательных советах государственных монополий. Третья уже давно работает в так называемых офисах реформ, которые вполне легально (точнее, легализированно) существуют при каждом министерстве. Даже специальные органы вроде Фонда гарантирования имеют прикомандированных к ним консультантов, выходцев из Госдепа и Казначейства США. Таким образом, "соросята" – это некий собирательный образ нескольких тысяч людей, которые сегодня совершенно жестко захватили власть в Украине. Свое имя "соросята" получили от имени Джорджа Сороса, финансиста и координатора многочисленных фондов вроде Фонда "Видродження". На самом деле, непременно, всеми этими людьми руководит не только и не столько сам Сорос. Например, плотную роль в координации принимают USAID, Мировой Банк и ЕБРР. В причудливом танце сплелись демократы из США, социалисты из Германии, империалисты из Британии и неоколониалисты из Брюсселя. Но совершенно точно, что эти люди плотно коордирируют свою деятельность друг с другом и уже много лет назад плотно проникли во власть. Я не считаю "соросят" абсолютным злом. В свое время они выполнили очень важную социальную функцию – разбили гегемонию олигархических элит в Украине. Не то чтобы олигархи исчезли. Но как минимум, их стали считать неким злом, и это отчасти так. Именно олигархи в спайке со старыми элитами нещадно раздирали Украину на части. Можно с уверенностью сказать, что без Януковича и других представителей зарвавшихся старых элит не было бы ни первого, ни второго Майдана. И условные "соросята" умело разогрели градус недовольства общества, но они не придумали весь тот треш, который творился. Но "соросята" стали жертвой старого закона: убивший дракона сам становится драконом. После победы Владимира Зеленского они перестали находиться на вторых ролях и вышли на свет. Кстати, зря они это сделали. "Соросята" сидят в правительстве и Раде, и с каждым днем все граждане страны отчетливо понимают: они ничего не умеют. Одно дело умничать и заниматься критикой правительства олигархов. Другое дело – взять лопату в руки и построить лучшую жизнь. Этого у "соросят" не получилось. Наоборот, Алексей Гончарук стал первым премьером, который признался, что денег в бюджет собрать не сможет, следовательно он просто не будет финансировать часть расходов. Макс Нефедов, который на экране своего смартфона "наэкономил" сотни миллиардов гривен, оказался самым беспомощным руководителем Таможни в истории Украины. При нем процветают контрабанда и схемы. И это лишь два примера из множества. Экономика продолжает лететь в яму рецессии, из страны продолжают уезжать гастарбайтеры, готовятся к распродаже земля и остатки промышленности. Более того, "соросята" запросто сотрудничают с олигархами – например, с Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским. Они голосуют вместе с ними. Они закрывают глаза на олигархические схемы и дерибан "потоков". "Соросята" очень спокойно относятся к откровенному засилию коррупции в стенах МВД, ведь министр внутренних дел Арсен Аваков – один из спонсоров АО "Зеленский". Все это говорит о том, что "соросята" – такие же мерзавчики, как и те, кого они все эти годы критиковали. При всем том, что они также делают много позитивных вещей. Но общество видит, что все их слова о реформах, справедливости и борьбе с коррупцией – скорее риторика, которая хорошо ложится на мозг неискушенного украинского избирателя. Но времена изменились. Избиратель вглядывается в лощеные образы честных прогрессивных людей с критическим мышлением – такими рисуют себя "соросята" – и видит совершенно другие вещи. Красивая сказка о западных мальчиках под лучами внимания разлагается, как до этого распался на атомы вампир национализма. Еще немного, и на всю эту туфту никого не купишь. О чем, кстати, говорят крайне низкие рейтинги "Голоса" Святослава Вакарчука. Те "соросята", которые проникли во власть, прошли под прикрытием целиком не-соросного Зеленского, обманув всю страну. Слушайте, смотрите. Мы видимо их лебединую песню. Как известно, лебеди – отвратительные певцы. Затем они вывалятся из власти, и удержатся разве что в кулуарных офисах реформ, благодаря невидимой поддержке посольств стран-доноров. Не думаю, что "соросят" нужно выгонять совсем. Они просто должны играть ту роль, которая дается им лучше только – быть общественными активистами, которые следят за воровитой властью и бьют ее по рукам. А вот во власти они точно не нужны. Не-шмогли. Что делать с Владимиром Зеленским? Не знаю. Уже понятно, что он совершенно под каблуком у "соросят". Но как-никак, законно избранный президент. Значит, досидит свои пять лет. Если ничего не случится из ряда вон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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