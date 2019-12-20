Партия "Слуга народа" проведет свой новогодний корпоратив в виде благотворительного вечера.

Об этом сообщает источник телеканала НАШ.

Известно, что цена билета составляет 2500 гривен.

Корпоратив состоится 20 декабря в 17:00.

По словам нардепа Александра Скичко, этот вечер является не только корпоративом, "больше это подведение итогов 2019 года".

"Это будет благотворительный вечер. Мы планируем собирать средства на благотворительность", - отметил он.

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