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|"Слуги" на новогодний корпоратив вывалят по 2500 грн за билет
|20.12.2019 11:10
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Партия "Слуга народа" проведет свой новогодний корпоратив в виде благотворительного вечера.
Об этом сообщает источник телеканала НАШ.
Известно, что цена билета составляет 2500 гривен.
Корпоратив состоится 20 декабря в 17:00.
По словам нардепа Александра Скичко, этот вечер является не только корпоративом, "больше это подведение итогов 2019 года".