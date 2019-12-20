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- Я хочу сменить систему, а вы бл@дь, в фейсбуках е@аных, х@йню пишете. "Слуга" Тимофийчук пообщался с журналистом. Видео
|Транзит зрады
|20.12.2019 15:10
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Проходит тайное заседание Кабмина, посвященное «достижению газовых соглашений с Россией».
Началось с утра, а потом прервалось в связи с необходимостью вступить в сношения с Радой. Там какой-то день правительства проходит с участием главного голубевода Гончарука и других эмиссаров венгерского авантюриста. Вообще не понимаю целесообразность подобных мероприятий. Одни лица с ограниченной умственной деятельностью вступают в дискуссию с другими лицами с аналогичной деятельностью. И все это транслируется в качестве унылого комедийного шоу.
Меня лично волнует один вопрос: о каком транзите газа можно договариваться с агрессором? Мы же все прекрасно знаем заявления «топ-менеджеров» компании «Нефтегаз». Один Витренко, а второй, соответственно, Коболев. У кого-то из них есть родственники в США, которые влачат нищенское существование на миллионные зарплаты деток. Вы только не подумайте, что я им завидую. Просто интересно: почему тот же Найем работает секретаршей по внешним сношениям у директора Абромавичюса и получает 320 тысяч гривен в месяц? Какими навыками обладает данный индивидуум, кроме кручения хвостов ишакам в афганских аулах и написания постов в «Фейсбуке»? К советнице премьера Гончарука по тем же внешним сношениям (фишка такая при трудоустройстве бывших антикоррупционеров) Светлане Залищук никаких вопросов нет. Во-первых, она действительно разбирается в сношениях, поскольку практиковалась на гражданах Норвегии африканского происхождения.
У меня в подъезде их штук семь живет. Или даже восемь. Во вьетнамках, надетых на носки, ходят в «АТБ». Пенсионеры пугаются, а остальные привыкли. Во-вторых, заподозрить Гончарука в злоупотреблении служебным положением в отношении Залищук просто рука не поднимается. Он придерживается прогрессивной, европейской ориентации. И следовательно Светка-«русня» хотя как-то отрабатывает часть своей зарплаты в 175 тысяч гривен. Да, согласен, до хрена за подобного рода услуги. На киевской Окружной за подобные деньги можно поиметь целую кучу народа. Да и товарный вид Залищук, согласитесь, на любителя лошадей. Как минимум. Но, если следовать генеральной линии Демпартии США, то да. Надо подключать человека к внешним сношениям правительства Украины.
Следующий вопрос: зачем вообще нужны эти переговоры, если Москва должна нам поставлять газ на десятки миллиардов долларов, которые мы у нее отсудили при помощи ручных стокгольмских судей? Какой транзит?! Мы можем десятилетиями потреблять европейский газ за счет Кремля. Бесплатно. То есть даром. Даже можем барыжить им, перепродавая той же Германии. Это вообще идеальная схема. Любой дурак понимает, как надо вести переговоры с «Газпромом». Пороть, пороть и еще раз пороть. И что мы видим вместо этого? То они в Вене междусобойчик по газу устраивают, то в Берлине. Теперь вот докатились до Минска. И какой-то европеец рапортует, что «стороны достигли компромисса». Меня это пугает похлеще, чем заявление главы СБУ Баканова про «Джокера». Ну помните, он сказал, что каждый раз видит Джокера в зеркале. И все мы его должны видеть, поскольку «он наше отражение». Мне после этого заявления даже в туалет страшно ходить. Вдруг там Кива в маске Джокера?
Александр Зубченко,