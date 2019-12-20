 В Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина и Медведчука — источник - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина и Медведчука — источник
20.12.2019 16:43

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой политсовета Оппоплатформы Виктором Медведчуком. Во встрече также принимал участие первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.

Об этом сообщает близкий к Кремлю телеграм-канал "Разведчик":

"Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате – подключение парламентов Украины, Германии, Франции и России к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Владимир Путин: Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали, реакция будет только положительной.

 

Виктор Медведчук: Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте, наша партия по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию и мы создали межфракционное объединение – Межпарламентский разговор ради мира.

По словам Медведчука достигнута предварительная договорённость с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января – начале февраля" -- говорится в собщении.

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