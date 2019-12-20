 Спецназовцы штурмовали зал суда, где должно было состояться заседание по подозреваемой в убийстве Шеремета. Видео - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Спецназовцы штурмовали зал суда, где должно было состояться заседание по подозреваемой в убийстве Шеремета. Видео
20.12.2019 18:53

Спецназовцы штурмовали зал Киевского апелляционного суда, где должно было состояться заседание в отношении подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщает "Громадське". 

Спецназовцы штурмовали зал суда, где должно было состояться заседание по подозреваемой в убийстве Шеремета. Видео

Во время штурма Кузьменко из зала вывели спецназовцы.

hromadske@HromadskeUA

Штурм зали Апеляційного суду

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