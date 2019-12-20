Спецназовцы штурмовали зал Киевского апелляционного суда, где должно было состояться заседание в отношении подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщает " Громадське ".

Во время штурма Кузьменко из зала вывели спецназовцы.