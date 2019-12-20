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|Спецназовцы штурмовали зал суда, где должно было состояться заседание по подозреваемой в убийстве Шеремета. Видео
|20.12.2019 18:53
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Спецназовцы штурмовали зал Киевского апелляционного суда, где должно было состояться заседание в отношении подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщает "
Во время штурма Кузьменко из зала вывели спецназовцы.