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|Медведчук встретился с Путиным и обсудил межпарламентскую комиссию по Донбассу в Нормандском формате
|20.12.2019 19:12
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Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой политсовета Оппоплатформы Виктором Медведчуком. Во встрече также принимал участие первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.
Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате – подключение парламентов Украины, Германии, Франции и России к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Владимир ПутинЗаявил:
Виктор Медведчук заявил:
По словам Медведчука достигнута предварительная договорённость с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января – начале февраля.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на следующей неделе встретится с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и обсудит вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения, сообщила журналистам пресс-секретарь спикера ГД Анастасия Кашеварова.
В пятницу
В таких сложных ситуациях, как конфликт на Донбассе, нужно объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит.
Создание межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для решения конфликта на Донбассе – хорошая инициатива, которую нужно поддержать.
Об этом заявил французский политик, сенатор Стефан Равьер, сообщает
Комментируя инициативу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука о создании межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, он подчеркнул: в таких сложных ситуациях нужно объединяться.
Он подчеркнул: поддержит "объединение всех патриотов, граждан европейских наций", следовательно такая инициатива является очень хорошей.
Напомним, впервые о целесообразности создания межпарламентских комиссий для урегулирования конфликта на Донбассе заявил нардеп от "ОППОПЛАТФОРМЫ"