Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой политсовета Оппоплатформы Виктором Медведчуком. Во встрече также принимал участие первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.



Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате – подключение парламентов Украины, Германии, Франции и России к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Владимир ПутинЗаявил:

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали, реакция будет только положительной."

Виктор Медведчук заявил:

"Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте, наша партия по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию и мы создали межфракционное объединение – Межпарламентский разговор ради мира."

По словам Медведчука достигнута предварительная договорённость с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января – начале февраля.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на следующей неделе встретится с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и обсудит вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения, сообщила журналистам пресс-секретарь спикера ГД Анастасия Кашеварова.

В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился Путин.

В таких сложных ситуациях, как конфликт на Донбассе, нужно объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит.

Создание межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для решения конфликта на Донбассе – хорошая инициатива, которую нужно поддержать.

Об этом заявил французский политик, сенатор Стефан Равьер, сообщает ZIK.

Комментируя инициативу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука о создании межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, он подчеркнул: в таких сложных ситуациях нужно объединяться.

"Не надо замыкаться в рамках предвзятых представлений. Надо объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит – от партий или государств", – подчеркнул Равьер.

Он подчеркнул: поддержит "объединение всех патриотов, граждан европейских наций", следовательно такая инициатива является очень хорошей.

"Ее слышат и поддерживают избранники в разных странах, из разных партий с целью, которую я разделяю, – восстановление мира, чтобы народ мог снова вместе собраться вокруг этого проекта. Следовательно, мы поддерживаем эту инициативу, и я надеюсь, что в стенах Сената сможем принять участие определенным образом в приближении мира. Мы это поддерживаем – избранники Национальной ассамблеи и я как сенатор полностью за. Создаю рамки и желание для участия в этом на своем скромном уровне, потому что дело касается интересов Украины, интересов России, интересов европейских народов", – подчеркнул Стефан Равьер.

Напомним, впервые о целесообразности создания межпарламентских комиссий для урегулирования конфликта на Донбассе заявил нардеп от "ОППОПЛАТФОРМЫ" Ренат Кузьмин.

"Предложения по достижению мира на Донбассе: 1. Учитывая, что Украина является парламентско-президентской, а не президентской республикой, и Рада занимает более высокое положение в существующей вертикали власти, чем президент, необходимо, чтобы спикер Рады начал, наконец-то, заниматься этими вопросами. Вместе с депутатским корпусом. 2. В Раде должна быть создана соответствующая депутатская комиссия из представителей всех парламентских фракций, которая и должна заняться вопросами урегулирования конфликта. 3. Если уж президент Украины общается с президентом России, то и спикеры, и депутаты двух стран должны наладить контакты. Необходимо возобновить межпарламентские связи с Россией и наладить взаимодействие в вопросах урегулирования конфликта. 4. Необходимо создать совместные межпарламентские группы с целью контроля за: — действиями органов исполнительной власти по реализации Минских соглашений;

— эффективностью работы Трехсторонней Контактной Группы в Минске;

— соблюдением договоренности о разведении войск и использования запрещенных вооружений;

— соблюдением прав граждан, проживающих в зоне военного конфликта;

— осуществления других функций парламентского контроля. 5. Необходимо использовать депутатов в работе Трехсторонней Контактной Группы в Минске. Депутаты (каждый со своей стороны) могут оказывать консультационную и методическую помощь представителям сторон конфликта, а также официальным лицам, представляющим Украину и Российскую Федерацию." - Обьяснил Ренат Кузьмин функцию украинского парламента.

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