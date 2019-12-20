 Молния. Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Молния. Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
20.12.2019 21:05

Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и об урегулировании взаимных требований, сообщает представитель "Газпрома". Передаёт РИА Новости. 

Молния. Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->