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|Молния. Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
|20.12.2019 21:05
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Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и об урегулировании взаимных требований, сообщает представитель "Газпрома". Передаёт
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