Украина и Россия согласовали новый транзитный договор по газу. Он будет подписан до 29 декабря. А протокол о намерениях стороны завизируют уже сегодня. Это значит, что газовой войны 1 января не будет (если, конечно, подписание контракта не сорвется в последний момент). А европейцы (как и украинцы) зимой не замерзнут, даже если ударят морозы. Контракт стал с одной стороны компромиссом для обеих сторон. Россия будет поставлять через Украину газ дольше, чем планировала. И все-таки выплатит Киеву три миллиарда долга по решению суда в Стокгольме. Украина же согласилась на меньшие, чем сейчас, объемы прокачки газа - с перспективой полной ее остановки, если цена за транзит окажется "неконкурентной". Первая информация полуофициального характера начала появляться еще вчера. А сегодня около полудня по Киеву начались синхронные заявления уже властей двух стран и представителей их регуляторов. Версия России. Чуть раньше выступил глава "Газпрома" Алексей Миллер, который изложил видение Москвы на транзитный договор, о котором договорились Украина и Россия. По его словам, договорились на пять лет подписать транзитный договор с падающими объемами прокачки. В 2020 году прокачают 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд. Таким образом "Газпром" только за срок действия контракта прокачает через Украину 225 млрд куб. м газа. Для сравнения - в уходящем году объем прокачки был на уровне 80-90 миллиардов кубометров. То есть в среднем за весь договор гарантированный транзит через Украину упадет вдвое. Но может быть и окажется выше - в случае повышенных потребностей ЕС. Юридически это будет выглядеть так. "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" – соглашение на бронирование мощностей, заявил Алексей Миллер. Кроме того, Украина гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов, добавил Миллер. Цену транзита глава "Газпрома" не раскрыл. Однако он уточнил, что транзит будет идти "при условии конкурентного тарифа". Версия Украины. После заявлений "Газпрома" брифинг провели в Офисе президента Украины. На него пришли министр энергетики Алексей Оржель и замглавы "Нафтогаза" Юрий Витренко. Оржель заявил, что долг "Газпрома" в три миллиарда (если точнее 2,9) будет выплачен "Нафтогазу" до конца года. Также будет транзит на пять лет с возможностью прологнации еще на десять лет. С пролонгацией также и объемов. Министр подтведил объемы прокачки, указанные россиянами, заявив, что это минимальные гарантированные объемы. При этом, по его версии, тариф на транспортировку будет расти - учитывая падение объемов транзита. "Конечную цену определит регулятор", - объяснил Оржель. Также после выплаты долга "Газпрома" иски Украины и России будут отозваны. "Пакетное решение предполагает пересмотр будущих арбитражей, они будут отозваны", - сказал министр. ёВ свою очередь представитель "Нафтогаза" заявил, что нужно еще неделю на подписание готового контракта. "До нового года все вопросы будут решены", - сказал Юрий Витренко. Он уточнил, что у ЕС будет возможность бронировать украинские транзитные мощности на любой срок. Оржель не исключил, что иски против друг друга могут подавать и "Газпром", и "Нафтогаз" - за пределами пакетного соглашения. А текущие иски по контракту от 2009 года будут отозваны. При этом конкретных договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину пока нет. О них упомянуто в протоколе, но лишь как о возможности. "О прямых поставках мы исключили эту позицию... Они если потенциально и будут производиться, то только на базе цены европейского хаба. В пакетном соглашении их нет", - сказал Оржель. Витренко также подтвердил, что прямые поставки газа - это отдельный вопрос, который будет обсуждаться отдельно и в протокол они заложены как предмет для обсуждения. Сам договор же должны подписать до 29 декабря, сказал Витренко. О том, какой будет контрактная цена за транзит не уточнила и Украина. "Это компромиссное решение, которое устраивает всех", - сказал Оржель. А Витренко попытался сбить эту примиренческую волну и заявил, что Россию вынудил согласиться новый иск "Нафтогаза" на 12 миллардов долларов. "Ни у власти, ни у обществе нет никакой стратегии будущего. Стратегия -это не та идеальная картинка будущего, которая может быть есть у власти и у общества, это не то, что мы страстно желаем : мир, благополучие, достаток, счастье, гарантии, здоровье, справедливость и т.д. Стратегия- это ТО , от чего мы готовы отказаться , чтобы достичь своих целей. Ни власть, ни общество ни от чего отказаться не готовы и даже не в состоянии это внятно артикулировать, не говоря уже о том, чтобы отказаться. Поэтому будущего пока не будет. Будет одно унылое настоящее." - Заявил политический аналитик Андрей Головачев. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил о том, что договоренность о выплате «Газпромом» $2,9 млрд по судебным решениям не является чей-то уступкой. Об этом сообщает "ТАСС". "Считаю, что нельзя сказать, что это уступка чья-то. Это взаимоприемлемое решение, которое выверено и оно является выгодным всем", - сказал вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос. По мнению Козака, прежде только это решение "выгодно европейским потребителям, потому что есть гарантированные объемы российского газа, которые будут транспортироваться через эту территорию". Также, как передает "Интерфакс", Козак похвалил украинских коллег, которые участвовали в переговорах. "Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали (протокол газовых договоренностей - Ред.), я сказал, что мы открыли "форточку возможностей", и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам", - заявил Козак. Кроме того, вице-премьер отметил, что "украинская делегация - молодцы". "Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договорености не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер. Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты "независимо от чьих-либо санкций". Об этом сказано в заявлении МИД РФ. В МИД считают, что "США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников". Кроме того, там подчеркнули, что США собираются подвергнуть санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий санкции против "Северного потока - 2". "Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV. Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. "Украинская сторона празднует перемогу. Европа довольна. Россия комментирует скупо. Что и не удивительно. Выглядит так, что она пошла на очень большие уступки. Хотела договор на год, заключила на 5 лет. Хотела, чтоб Украина отказалась от своих требований по Стокгольму, а теперь согласилась заплатить Киеву 3 млрд деньгами. В обмен на отзыв еще не выигранных исков. Но есть еще одна страна, которая вряд ли будет довольна произошедшим, хотя она и приложила немалые усилия к тому, чтобы Россия пошла на уступки. Это США. Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, при том, что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были. Именно для этого и был принят последний пакет санкций, зашитый в оборонный бюджет США. После чего швейцарская компания Allseas объявила об остановке строительства Северного потока-2. Это не остановит его запуск, но значительно задержит (пока будет найден новый подрядчик). И если б в такой ситуации еще бы и прекратился транзит газа через Украину, то это бы обрушило позиции России на европейском рынке, которые были бы заняты газом американским или же катарским. В такой ситуации Газпром из двух зол выбрал меньшее. Согласился на выплату 3 млрд, а в обмен получил возможность продолжить бесперебойные поставки газа в Европу. Ну а дальше нужно смотреть как будет выписан договор о транзите. В протоколе идет речь о том, что указанные объемы газа будут прокачиваться при условии конкурентного тарифа. То есть по логике, если условия будут неконкурентные, то и прокачки не будет. Но это в протоколе так записано. А как будет в договоре – посмотрим. В любом случае в течение 2020 года объемы сильно не уменьшаться потому что не будут запущены в полную мощность обходные газопроводы. Гарантии поставок газа в Европу в следующем году - это главное, что выиграла в данном случае Россия. Украина, естественно, тоже в выигрыше. Получила 3 миллиарда, гарантии прокачки на следующий год и, судя по всему, и на последующие годы транзит также сохранится в немалых объемах при условии конкурентного тарифа. Тем более, что потребность в газе в Европе будет расти в условиях сокращения добычи на шельфе Северного моря и планов по закрытию ядерных электростанций. А если еще и прямые поставки будут, то откроется дорога к реальному удешевлению тарифов внутри страны. А вот американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили. Хотя еще не вечер. Подписан только протокол. А нужен договор. И пока он не подписан, может быть всякое. Но будем надеяться, что все подпишут, как и договаривались." - Заявил главный редактор издания СТРАНА Игорь Гужва. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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