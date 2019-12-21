Сводка Новостей
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|Разброд и шатание: "...Во-первых, это красиво..."
|21.12.2019 19:24
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Господин Аваков на глазах у изумленного клоуна, позиционирующего себя царем, провел встречу с послами большой семерки, четко обозначив, кто в стране Президент. Провел аккурат после ответки за провал закона об игорке.
Арсен Аваков провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского союза. "Провели итоговую встречу 2019 с послами G7 и ЕС...", - написал глава ведомства.
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Чуть позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, прозрев от наглости Авакова с послами (в ответку за наезд на игорку - показал, кто в доме отвечает за международку и кто настоящий президент) заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов, которые по закону должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление.
По-ходу сбылись предсказания Анархиста о том, что Нормандия была не о Донбассе, а о решении вопроса Германии и России о транзите газа.
Вице-премьер РФ уже похвалил гражданина Ермака (тень Зеленского)...
Тем временем в Борисполе полицейские заметили грузовик с которого разгружали елки. Водитель не смог предоставить документов, которые бы удостоверяли факт того, что эти елки срублены законно. Также патрульные обнаружили отсутствие обязательных чипов на деревьях.