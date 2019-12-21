Михаил Чаплыга

Господин Аваков на глазах у изумленного клоуна, позиционирующего себя царем, провел встречу с послами большой семерки, четко обозначив, кто в стране Президент. Провел аккурат после ответки за провал закона об игорке.

Арсен Аваков провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского союза. "Провели итоговую встречу 2019 с послами G7 и ЕС...", - написал глава ведомства.

А в это время тот, кто при Авакове изображает из себя Президента, скромно ставил задачи перед своим послом...

Задачи по принуждению США к подаянию. Альпийское нищенство - святое дело (тм)

Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко. "Глава государства отдельно отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.

Чуть позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, прозрев от наглости Авакова с послами (в ответку за наезд на игорку - показал, кто в доме отвечает за международку и кто настоящий президент) заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов, которые по закону должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление.

При этом Рябошапка скромно не уточнил фамилию главного... ))) Интеллигент наверное....

Чуть ранее Маркарова объявила технический внутренний дефолт, исполнив предсказание о нем, как следствие построения пирамиды МММ (ОВГЗ) в гос масштабах...

По-ходу сбылись предсказания Анархиста о том, что Нормандия была не о Донбассе, а о решении вопроса Германии и России о транзите газа.

По условиям "договоренности" украинский "Нафтогаз" возьмет на себя риски переходного периода. Об этом заявил глава российского газового регулятора Алексей Миллер. Какое комильфо: газовый хаб - Германия, поставщик РФ, а отвечает за риски - Украина. Также Нафтогазу дадут 3 ярда денег на новогодние премии, а Украина откажется от исков на 12 ярдов. Дело о 4 ярдах Яныка скромно выведено за скобки. Украина также отказывается от всех прочих исков.

Вице-премьер РФ уже похвалил гражданина Ермака (тень Зеленского)...

"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договорености не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.

Тем временем в Борисполе полицейские заметили грузовик с которого разгружали елки. Водитель не смог предоставить документов, которые бы удостоверяли факт того, что эти елки срублены законно. Также патрульные обнаружили отсутствие обязательных чипов на деревьях.

Как-то незаметно на фоне йолок из Борисполя прошла новость о том, что существенные проблемы в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" были выявлены в результате стресс-тестирования... Согласно опубликованному отчету о финансовой стабильности, 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

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