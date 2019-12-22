В сети вспыли фото губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко, который, как оказалось, семь лет назад участвовал в передаче "Давай поженимся" и был не прочь рекламировать нижнее белье.

В передаче Ларисы Гузеевой нынешний губернатор появился, когда ему было 26 лет. Тогда его его представили проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом.

В соцсетях остались неформальные фото Бондаренко с того времени.

На них он позирует один и с друзьями.

13 сентября Кабмин поддержал приказ президента о назначении губернатора Днепропетровской области. Главой ОГА, в родном для Владимира Зеленского регионе, стал бизнесмен родом из Харькова - Александр Бондаренко.

14 сентября Зеленский посетит Днепропетровскую область с рабочим визитом, где и представит нового главу обладминистрации.

Судя по всему, он преуспел в последние несколько лет.

С 2016 года купил две квартиры - в Киеве и Харькове, автомобиль, зарегистрировал несколько фирм. До назначения о Бондаренко практически ничего не было известно.

Согласно декларации, поданной за 4 дня до назначения (9 сентября - Ред.), Бондаренко зарегистрирован в Харькове, но проживает в Киеве. У его супруги Регины российское гражданство.

У нового главы ДОГА есть просторная квартира в Харькове (126,9 кв м) - куплена в 2017 году.

А также квартира поменьше в Киеве (89,8 кв м) - куплена в 2016 году. Бондаренко принадлежит Mazda 6 (2016 года выпуска), купленная за 850 тыс грн в 2018 году.

Ему принадлежит часть компании "Би енд Би Фудз" (оптовая торговля продуктами, напитками и табачными изделиями), где он занимал должность директора. Также Бондаренко владеет компаниями "Сталі Бизнес Системи", "Филд Маркетинг" и "Лок Сток".

Они занимаются консультированием в вопросах торговли и в сфере IT. Все фирмы Бондаренко не старше двух лет.

В 2012 году Александр Бондаренко, в сентябре ставший губернатором Днепропетровской области, снялся в шоу "Давай поженимся" на российском Первом канале.

Об этом сообщает сайт "Відкритий" .

Когда Бондаренко попал в студию к ведущей Ларисой Гузеевой и свахе Розе Сябитовой, ему было 26 лет. В передаче его представили перфекционистом, проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом, по знаку зодиака Водолеем.

В шоу поведали историю несчастной любви молодого человека. Дескать, он начал встречаться с девушкой, но вскоре она объявила, что выходит замуж за другого.

В финале шоу невеста по имени Анастасия предпочла его, отринув двух других кандидатов. Однако молодые люди так и не поженились.

Напомним, что ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева попала на "Миротворец" за посещение Крыма.

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