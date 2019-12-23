Президент России Владимир Путин планирует открыть железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который соединит Россию с аннексированным полуостровом. Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов. Об этом сообщает ТАСС .

По словам начальника Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрата Турсунбекова, строительство Крымского моста завершено. "Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено дозволение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - сообщил Турсунбеков.

Он назвал запуск сообщения по железнодорожной части моста подарком к Новому году.

"Мы считаем, что это своеобразный дар для жителей полуострова и материка. Люди теперь в канун новогоднего праздника могут планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год", - сказал Турсунбеков. Он также уточнил, что надежность всех конструкций транспортного перехода подтверждена и документально зафиксирована.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа.

При этом сам президент РФ Владимир Путин станет одним из первых пассажиров поезда на Крым.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира