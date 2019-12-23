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|Путин сегодня откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, которого "нет"
|23.12.2019 09:23
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Президент России Владимир Путин планирует открыть железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который соединит Россию с аннексированным полуостровом. Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов. Об этом сообщает
Он назвал запуск сообщения по железнодорожной части моста подарком к Новому году.
Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа.
При этом сам президент РФ Владимир Путин станет одним из первых пассажиров поезда на Крым.