 Милованов рассказал, что увольнять украинцев смогут просто по желанию работодателя - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Милованов рассказал, что увольнять украинцев смогут просто по желанию работодателя
23.12.2019 12:48

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, как украинцев будут увольнять по новому Трудовому кодексу. Об этом он написал на своей странице у Facebook.

Милованов рассказал, что увольнять украинцев смогут просто по желанию работодателя

Наиболее важные перемены касаются изменений в порядке увольнения работника по инициативе работодателя. Но тогда руководство должно заплатить за два месяца или больше зарплаты.

Сообщается, что трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением работником условий трудового договора более двух раз в течение 180 календарных дней.

 

Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре. Работодатель также должен привести фактические данные, подтверждающие нарушение работником условий трудового договора.

 

Сейчас сотрудника уведомляют о сокращении за два месяца (то есть 60 дней). По новому проекту трудового кодекса эта норма остается только для тех работников, которые проработали более 5 лет.

Если сумма периодов работы работника у данного работодателя составляет не более 6 месяцев, то его предупреждают об увольнении не менее чем за 15 дней, если более 6 месяцев - не менее чем за 30 дней, если более 10 лет - не менее чем за 90 дней.

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