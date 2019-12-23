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|Не наш мост: Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Видео
|23.12.2019 13:06
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Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту: Первый состав отправился через Керченский пролив
Поезд с президентом России Владимиром Путиным отправился из Керчи в Тамань, где глава Росии примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.
Путин проследовал по перрону, зашёл в так называемый рельсовый автобус и прошёл в кабину машиниста, после чего поезд начал движение.
Авторитетные политики западных страны уже давно поняли, что Крым является частью России, несмотря на множественные попытки использовать это для "сдерживания страны".
Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерацию, пишут российские СМИ.
Напомним, что представители международного сообщества не признают аннексию полуострова Россией.