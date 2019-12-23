Александр Зубченко

Зигмунд Фрейд в 1913 году применил свой психоанализ к исследованию психологии первобытных народов. Называлась работа «Тотем и табу». Очень интересная вещь. Рекомендую. Читал в бумаге, в Центральной научной библиотеке имени Вернадского, и меня не могли выгнать из зала.





Особенно интересно были описаны отношения зятя и тещи племени басого. Что могу сказать… Один в один. Но лучше только методика Фрейда подходит для изучения особенностей украинского социума.

Во-первых, у нас тут все первобытное, несмотря на засилье твиттерастов, влогеров и прочих телеграмеров. Чистые, не замутненные цивилизацией отношения в первичном виде. Во-вторых, феномен «зелени» получает свое исчерпывающее объяснение. В-третьих, Дмитрий Разумков, посидев в кресле спикера, набрался эманаций Парубия и таки стал идиотом. Но об этом чуть позже.

Итак, местные выборы. О них мало кто знал, практически никто не освещал, и почти нет людей, которые могут сказать, где они прошли. Тем не менее, пока «слуги» выжирали на новогоднем корпоративе по 0,7 вискаря ценой в $1200, в 86 объединенных территориальных общинах заканчивалась подготовка к выборам депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских председателей.

В воскресенье народ пришел к избирательным урнам и сделал свой выбор. В это время «слуги» и обслуга из Офиса президента похмелялись слабоалкогольными напитками, вяло вступая друг с другом в инцестные связи через «Телеграм-каналов». Никто не волновался за исход кампании. Фрейд объяснял подобное состояние боязнью вступления в половую связь с тотемным животным.

Кто у нас тотемное животное? Естественно, Зеленский. Это не оскорбление, а чисто научный метод исследования. Смотрите, как все работает. Сначала создается миф о животном, которое у конкретного племени отвечает за все контакты с высшими силами.

Ну там крокодил, который приносит удачу на охоте, жираф, отвечающий за величину детородного органа, корова. Не помню, за что отвечают телки в Индии, но их вообще не рекомендуется обижать.

Если перевести все это в терминологию толерастов, коучеров и влогеров, то тотемное животное обладает наивысшим рейтингом. Его лайкают, репостят, и быстро растет поголовье фоловеров.

Зеленский с его рейтингом является основой для победы на любых выборах. Достаточно прицепить зеленый значок и лайкать страницу Зе в «Фейсбуке», как быстро тотемный дух вселится в тебя и сразу же обеспечена победа на округе.

На парламентских выборах эта шаманщина сработала. Тотемное животное вытащило в парламент 254… Даже не знаю, как их идентифицировать. Какие-то сексуально озабоченные кролики, которые трахают все подряд. Тем не менее успех был ошеломляющий. Даже на мажоритарке народ голосовал не за проверенных временем олдскульных депутатов, а за, с…ка, голый тотем. «Порохоботы», значит, табу, а любой свадебный фотограф проходил со свистом. Это так понравилось политическим животным, что они продавили новый Избирательный кодекс, предусматривающий чисто партийную модель выборов. Чтобы их «зеленый» тотем работал без перебоев.

Агентство «Рейтинг» опубликовало накануне местных выборов очень оптимистические результаты исследования. Оказывается, после «нормандской встречи» рейтинг тотемного животного опять поднялся. Типа Зеленский покорил почти всех участников переговоров. Такой милый, улыбчивый, небритый. Гей, наверное. Просто выдвигаю возможную гипотезу, ничего личного. Рейтинг у Зе растет.

Свыше шестидесяти процентов. Естественно, у его племени тоже все хорошо. Под пятьдесят процентов. И тут поступили результаты местных выборов. Просто все пошло в ж…пу. Массово побеждают самовыдвиженцы, которые аж никак не ассоциируют себя с глобальным тотемом. В Закарпатской области практически поголовно пролетели все «зеленые» животные. Примерно аналогичная картина по остальным регионам.

И тут появляется пост Разумкова на «Фейсбуке», выполненный в стилистике зрелых «порохоботов»: «Полная перемога!». Очень, кстати, любопытный пример парубиевщины. Следите за логикой спикера: «По результатам обработки 75 процентов голосов выдвиженцев от «слуг» поддержало 56 процентов украинцев и 33 процента мандатов наши».

Плачу от восторга. Человек на наших глазах произвольно доказал гипотезу Пуанкаре про трехмерную сферу.

Причем ввел понятие неистинного большинства, когда 56% равняется 33% мандатов.

Наверняка из-за многочисленных комментариев восторженных математиков Разумков убрал свое «электоральное доказательство». Но на сайте партии эта чушь про «перемогу» до сих пор висит. Слово в слово.

Ради справедливости отмечу, что партия Порошенко тоже пошла по пути тотемного животного. Кто у них выступает в этой роли? Конечно же, свинья. Или, если быть более корректным, кнур. Так вот, они тоже объявили о победе на местных выборах, поскольку заняли второе место, получив четыре мандата. Мне нравится эта гребаная палеонтология. О чем свидетельствуют результаты местных выборов? О полном, сокрушительном и безоговорочном разочаровании в тотемном животном «зеленых». Народ массово голосует за беспартийных кандидатов, которые не связаны партийными брендами. Рейтинг Зеленского больше не передается электоральным, воздушно-капельным путем. И да, агентство «Рейтинг» спалилось на заказном социологическом исследований. Как, однако, и Разумков, который всех считает идиотами, не способными сложить два и два.

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