Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога. Заседание суда транслировал " 112 Украина ". Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Защита просила суд заменить меру пресечения в виде ареста без права внесения залога на домашний арест в ночное время суток. Напомним, 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела об убийстве Шеремета. Текст подозрения музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко подписывал Александр Лукашенко, который не прошел переаттестацию. 13 декабря Печерский суд проводил заседания по избранию меры пресечения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Военная медсестра Яна Дугарь получила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемую Кузьменко суд постановил взять под стражу. Два месяца ареста получил и подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко. Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором он ехал, взорвали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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