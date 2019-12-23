 Киев и "ЛДНР" договорились об обмене "всех установленных на всех установленных" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Киев и "ЛДНР" договорились об обмене "всех установленных на всех установленных"
23.12.2019 17:45

Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, сообщил полпред России на переговорах Борис Грызлов.

Киев и "ЛДНР" договорились об обмене "всех установленных на всех установленных"

Киеву и Донбассу удалось договориться в процессе видеоконференции, которая началась сегодня в 13:15 по Киеву. Стороны обсуждали согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".

 

Об этом также заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

 

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", — сообщила Олифер. 

Напомним, 18 декабря в Минске переговорщики не смогли договориться об обмене пленными на Донбассе, о котором приняли решение на саммита в Париже. Это произошло из-за того, что украинская сторона предложила формулу "всех осужденных на всех осужденных", вместо прописанной в парижском коммюнике Нормандского формата формулы "всех установленных на всех установленных" (установленных больше, чем осужденных).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->