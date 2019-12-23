Народный депутат, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук на этих выходных выступил на новогоднем корпоративе в Минске у компании Wargaming, которая создала знаменитую игру "World of Tanks".

Об этом пишет Telegram-канал "Храбрые яйца".

Источник издания сообщает, что гонорар Вакарчука составил около 100 000 евро.

"Обязательным условием в райдере было – полный запрет фото и видео съемки во время концерта, дабы Славка не "тролили" под куполом Верховной Рады", - сообщает телеграм-канал.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира