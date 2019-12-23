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|Вакарчук за 100 тыс. евро спел на корпоративе в Минске под советскую символику на фоне Т-34. Видео
|23.12.2019 18:23
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Народный депутат, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук на этих выходных выступил на новогоднем корпоративе в Минске у компании Wargaming, которая создала знаменитую игру "World of Tanks".
Об этом пишет Telegram-канал "Храбрые яйца".
Источник издания сообщает, что гонорар Вакарчука составил около 100 000 евро.