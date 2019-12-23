 Вакарчук за 100 тыс. евро спел на корпоративе в Минске под советскую символику на фоне Т-34. Видео - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Вакарчук за 100 тыс. евро спел на корпоративе в Минске под советскую символику на фоне Т-34. Видео
23.12.2019 18:23

Народный депутат, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук на этих выходных выступил на новогоднем корпоративе в Минске у компании Wargaming, которая создала знаменитую игру "World of Tanks". 

Об этом пишет Telegram-канал "Храбрые яйца".

Вакарчук за 100 тыс. евро спел на корпоративе в Минске под советскую символику на фоне Т-34. Видео

Источник издания сообщает, что гонорар Вакарчука составил около 100 000 евро.

"Обязательным условием в райдере было – полный запрет фото и видео съемки во время концерта, дабы Славка не "тролили" под куполом Верховной Рады", - сообщает телеграм-канал. 

 

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->