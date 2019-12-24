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- Битва за европейские ценности: ПЦУ на Волыни будет праздновать Рождество дважды
|Битва за европейские ценности: ПЦУ на Волыни будет праздновать Рождество дважды
|24.12.2019 07:42
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В Украине ПЦУ намерена «тестировать» двойное празднование рождества – по юлианскому и по григорианскому календарю. Процесс был запущен главой ПЦУ Епифанием, который заявил, что православная церковь Украины допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих «будут готовы».
Как определят степень готовности (возможно, это будет как с декоммунизацией?) предстоятель ПЦУ не объяснил. Первыми почин поддержали в Волынской области: там уже взяли на вооружение рекомендации по отучению прихожан от юлианского календаря.
Представитель ПЦУ «митрополит» Луцкий и Волынский Михаил Зинкевич заявил, что в его «епархии» Рождество Христово будут отмечать дважды – 25 декабря и 7 января, а период с 25 декабря и 7 января будут считаться днями рождественских празднований. Об этом сообщают
В ПЦУ при этом ссылаются на инициативу самих граждан, а не на команду «свыше». Так, после обращения к «митрополиту» нескольких прихожан с предложением провести еще одно рождественское богослужение, он «с понимаем отнесся к этой инициативе».
Как пишет газета «Украина Молода», в трех областях Украины - Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской - призывают поддержать инициативу «Рождество со всем миром» 25 декабря. Среди аргументов общественные деятели и активисты указывают на то, что замена православного рождества на «европейское» - это еще один инструмент сопротивления духовной агрессии РФ.
С ними солидарны и «митрополиты» ПЦУ.
Так, Михаил Зинкевич отметил, что «в Евангелии нигде не написано, какого именно числа родился Иисус Христос, известно лишь, что это был зимний период».
Он также объяснил, что «на самом деле нет католического Рождества (25 декабря) и православного Рождества. Есть Рождество, и есть его празднование по григорианскому календарю и по юлианскому календарю».
По его мнению, есть люди, которые являются сторонниками празднования Рождества 7 января и чувствуют некий внутренний протест относительно празднования этого события 25 декабря. Однако, уверен Михаил Зинкевич, это только лишь сила привычки. Такие высказывания возмутили прихожан канонической православной церкви, которые считают это оскорблением их веры.
Кстати, новая волна межконфессионального конфликта не заставила себя ждать, поскольку новации ПЦУ вызвали неприятие католиков восточного обряда - ведь Епифаний пытается быть святее Папы Римского.