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- Пытали и убили: на Закарпатье нашли убитыми группу оперативников СБУ, которые отрабатывали "частный участок" границы
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|Пытали и убили: на Закарпатье нашли убитыми группу оперативников СБУ, которые отрабатывали "частный участок" границы
|24.12.2019 08:01
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Целую группу оперативников СБУ – четверо офицеров, обнаружили убитыми в окрестностях городка Виноградово на Закарпатье близ границы с Венгрией. Об этом
По информации Страны, оперативная группа СБУ из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы, выполняли задание по документации трафика контрабанды через так называемый «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Об этом участке ранее много писали в центральных и региональных СМИ – дело в том, что непосредственно вдоль границы Украины местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений.
Видимо, СБУ в очередной раз попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы. Но тут их ожидала неудача – оперативную группу просто убили.
По информации источников Страны в СБУ, в спецслужбе произошел «слив» информации местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников.
В СБУ пока официально не подтверждают факт гибели своих сотрудников на Закарпатье.