 "Укрпочта" начинает большую распродажу активов - за ненадобностью - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Укрпочта" начинает большую распродажу активов - за ненадобностью
24.12.2019 08:20

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский объявил о начале массовой распродажи недвижимого имущества своего предприятия. О продаже активов он написал в своем Facebook. С молотка уйдут 800 объектов общей площадью около 100 тысяч кв. м.

"Укрпочта" начинает большую распродажу активов - за ненадобностью

"Начинаем процесс продажи активов. "Укрпошта" на первом этапе выставит на продажу 800 объектов общей площадью более 100 тысяч кв. м.

 

Это то, что не используется в ежедневной деятельности: старые гаражи, базы отдыха и т.д.

 

Сколько это будет стоить?

 

А вот для этого мы привлечём независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе.

 

Причем привлечем мы их на Прозорро, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца и никто не смог нас обвинить в продаже дёшево и кому-то "особому", - написал Игорь Смелянский.

 

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