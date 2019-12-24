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|"Укрпочта" начинает большую распродажу активов - за ненадобностью
|24.12.2019 08:20
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Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский объявил о начале массовой распродажи недвижимого имущества своего предприятия. О продаже активов он написал в своем Facebook. С молотка уйдут 800 объектов общей площадью около 100 тысяч кв. м.