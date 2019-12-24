Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала в программе "Максимум" на телеканале НАШ, кто, по ее мнению, был лучшим президентом и премьер-министром Украины.

"Я считаю, что лучшим президентом был Леонид Данилович Кучма. Это моя субъективная позиция", - сказала Верещук.

Насчет премьера депутат ответила:

"Их было так много, и каждого оценивать... наверное, был премьером неплохим, Виктор Андреевич Ющенко", - считает Верещук.

Также депутат рассказала, что имеет амбиции занять пост премьер-министра Украины.

"Я только готовлюсь и буду еще долго готовиться", - добавила Верещук.

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