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|Верещук готовится в премьеры, как Кучма или Ющенко
|24.12.2019 08:39
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала в программе "Максимум" на телеканале НАШ, кто, по ее мнению, был лучшим президентом и премьер-министром Украины.
Насчет премьера депутат ответила:
Также депутат рассказала, что имеет амбиции занять пост премьер-министра Украины.