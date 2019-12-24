Бывший народный депутат Михаил Добкин прокомментировал выступление нардепа от партии "Голос" с концертом на новогоднем корпоративе в Минске. Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE.

"Человек, который возглавляет партию «Голос», а именно Святослав Вакарчук. Партия выступает против Минских соглашения, она за их отмену. Голос выступает за войну до победного конца. Они говорят, что в Украине ничем не нужно заниматься, кроме как работать и жить проблемами войны. Он едет и выступает в Беларусии, столицей которой является Минск, с концертом, за который берет гонорар в 100 тысяч евро", - сказал Добкин.

Он отметил, что нельзя с трибунов Верховной Рады или перед телекамерой выступать, обвиняя всех и вся в не патриотизме, а потом втихаря ехать и в том же Минске.

"Я не против гастрольной деятельности. Я против падонков. Как человек, который выступал против Минских соглашеий ехать и выступать в Минске. Это не то, что политика двойных стандартов – это аморально и подло", - заявил экс-нардеп.

По его словам, если Вакарчук не сможет доказать, что он не выступал в Минске с концертом, то он должен сложить депутатский мандат.

Народный депутат от фракции "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук действительно выступал на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе партии "Голос".

Известно, что мероприятие происходило в субботу, 21 декабря, и за него заплатили 100 тысяч евро. Отметим, что на выступлении была запрещена фото и видеосъемка.

"Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", - сказали в пресс-службе "Голоса".

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