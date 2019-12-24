|Я против падонков: Добкин осудил Вакарчук за двойные стандарты
|24.12.2019 08:57
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Бывший народный депутат Михаил Добкин прокомментировал выступление нардепа от партии "Голос" с концертом на новогоднем корпоративе в Минске. Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE.
Он отметил, что нельзя с трибунов Верховной Рады или перед телекамерой выступать, обвиняя всех и вся в не патриотизме, а потом втихаря ехать и в том же Минске.
По его словам, если Вакарчук не сможет доказать, что он не выступал в Минске с концертом, то он должен сложить депутатский мандат.
Народный депутат от фракции "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук действительно выступал на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.
Данную информацию подтвердили в пресс-службе партии "Голос".
Известно, что мероприятие происходило в субботу, 21 декабря, и за него заплатили 100 тысяч евро. Отметим, что на выступлении была запрещена фото и видеосъемка.