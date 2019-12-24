|Все четыре посла в Киеве были ставленниками Сороса. Джулиани
|24.12.2019 09:15
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Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США, который не так давно побывал в Украине, выступил с очередной порцией обвинений в адрес миллиардера Джорджа Сороса. По мнению адвоката, знаменитый и скандальный финансист контролировал назначение американских послов в Украину.
Об этом Рудольф Джулиани заявил в интервью журналу
Так же по мнению Джулиани бывший посол США в Украине Мари Йованович (которую он назвал Санта Мари Йованович - Ред.), "контролируется" Соросом.
Личный адвокат Трампа так же опроверг обвинения в антисемитизме.