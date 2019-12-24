Переход Православной церкви Украины на Григорианский календарь, (и соответственно празднование Рождества 25 декабря - Ред.) может внести «смятение» в православие страны. Об этом заявил «архиерей» ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

«Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные попытки ее рекламирования предложениями "двойного празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед», - сообщил он.

Как считает Зоря, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Напомним, представитель ПЦУ «митрополит» Луцкий и Волынский Михаил Зинкевич заявил, что в его «епархии» Рождество Христово будут отмечать дважды – 25 декабря и 7 января, а период с 25 декабря и 7 января будут считаться днями рождественских празднований. Об этом сообщают «Факты».

В ПЦУ при этом ссылаются на инициативу самих граждан, а не на команду «свыше». Так, после обращения к «митрополиту» нескольких прихожан с предложением провести еще одно рождественское богослужение, он «с понимаем отнесся к этой инициативе».

Как пишет газета «Украина Молода», в трех областях Украины - Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской - призывают поддержать инициативу «Рождество со всем миром» 25 декабря. Среди аргументов общественные деятели и активисты указывают на то, что замена православного рождества на «европейское» - это еще один инструмент сопротивления духовной агрессии РФ.

«Поскольку Украина стремится жить по европейским ценностям, стоило бы праздновать Рождество вместе с ЕС», - указывают жители Галичины.

С ними солидарны и «митрополиты» ПЦУ.

Так, Михаил Зинкевич отметил, что «в Евангелии нигде не написано, какого именно числа родился Иисус Христос, известно лишь, что это был зимний период».

Он также объяснил, что «на самом деле нет католического Рождества (25 декабря) и православного Рождества. Есть Рождество, и есть его празднование по григорианскому календарю и по юлианскому календарю».

По его мнению, есть люди, которые являются сторонниками празднования Рождества 7 января и чувствуют некий внутренний протест относительно празднования этого события 25 декабря. Однако, уверен Михаил Зинкевич, это только лишь сила привычки.

«А ведь на самом деле все намного прозаичнее. Тестирование календарной реформы в "ПЦУ" потерпело поражение ещё даже не начавшись. Это и не мудрено, ведь любой украинец, даже если он обслуживается в расколе, не будет изменять традициям. Эта ситуация похожа на перенесение празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. С начала эту идею просто насадили с "верхов", а когда осознали, что "низы" проигнорировали это решение, все вернулось на круги своя. И пускай сейчас ещё отмечают 8 и 9, конечно, что в скором времени 9 мая вернёт себе первое место в этом противостоянии. Ища в этой ситуации крайних, раскольники банально хотят спрыгнуть с той темы, которую сами и зарядили. Хотя, их заявления о том, что перенесение даты Рождества будет "на руку" УПЦ, оправданы. Люди и так начали подозревать неладное. То в "ПЦУ" заявят о позитивном отношении к ЛГБТ, то ещё какую-то чушь сморозят, а тут ещё и календарь менять вздумали. Того гляди, ломается народ в "московские храмы" от этих неообновленцев. Как же трудно вам, раскольнички, строить из себя настоящую Церковь.» - Анализирует ситуацию телеграм-канал Raskolam.net .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира