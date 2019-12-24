|Европейские муки: ПЦУ раскололось из-за празднования Рождества
|24.12.2019 10:29
|
Переход Православной церкви Украины на Григорианский календарь, (и соответственно празднование Рождества 25 декабря - Ред.) может внести «смятение» в православие страны. Об этом заявил «архиерей» ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.
Как считает Зоря, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.
Напомним, представитель ПЦУ «митрополит» Луцкий и Волынский Михаил Зинкевич заявил, что в его «епархии» Рождество Христово будут отмечать дважды – 25 декабря и 7 января, а период с 25 декабря и 7 января будут считаться днями рождественских празднований. Об этом сообщают
В ПЦУ при этом ссылаются на инициативу самих граждан, а не на команду «свыше». Так, после обращения к «митрополиту» нескольких прихожан с предложением провести еще одно рождественское богослужение, он «с понимаем отнесся к этой инициативе».
Как пишет газета «Украина Молода», в трех областях Украины - Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской - призывают поддержать инициативу «Рождество со всем миром» 25 декабря. Среди аргументов общественные деятели и активисты указывают на то, что замена православного рождества на «европейское» - это еще один инструмент сопротивления духовной агрессии РФ.
С ними солидарны и «митрополиты» ПЦУ.
Так, Михаил Зинкевич отметил, что «в Евангелии нигде не написано, какого именно числа родился Иисус Христос, известно лишь, что это был зимний период».
Он также объяснил, что «на самом деле нет католического Рождества (25 декабря) и православного Рождества. Есть Рождество, и есть его празднование по григорианскому календарю и по юлианскому календарю».
По его мнению, есть люди, которые являются сторонниками празднования Рождества 7 января и чувствуют некий внутренний протест относительно празднования этого события 25 декабря. Однако, уверен Михаил Зинкевич, это только лишь сила привычки.