"Слуга народа" Анатолий Остапенко решил, что ему нужна зарплата вне очереди. Работники Рады не оценили его усердие, засняли на видео и "выкинули" в сеть.

Народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко хотел получить зарплату без очереди. Его не пустили.

Об этом передает корреспондент #Букв.

На видео можно увидеть, как депутат Остапенко стоит в коридоре, где его вычитывает женщина.

“Можно же нормально сказать – пропустите, пожалуйста, без очереди, я спешу. А не просто прийти и стоять. Все другие – не люди”, – говорят депутату.

После этого нардепа просят представиться, он называет свои имя и фамилию.

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