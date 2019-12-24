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|В Киеве начался суд на сотрудниками "Беркута", их могут отдать на обмен
|24.12.2019 12:41
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В Киеве сегодня продолжится суд по сотрудникам "Беркута", которых обвиняют в расстреле 49 человек на Майдане.
Под стражей находятся четверо бойцов. Это прежний замкомандира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко.
На предыдущем судебном заседании выступала адвокат Елена Лукаш, которая в годы Майдана была министром юстиции. Она раскрыла материалы уголовного дела по майдановцам, которые первыми начали стрелять в правоохранителей.
Сегодняшнее заседание тоже имеет шансы стать знаковым. Ходят упорные слухи, что беркутовцев готовят на обмен, который планируется провести до новогодних праздников. Это значит, что суд может рассмотреть и отмену ареста для обвиняемых.
Это стандартная процедура для тех, чья вина еще не доказана и помиловать их нельзя - сначала суд отменяет их арест, а потом идет обмен.
В общественной организации "Семья героев Небесной сотни" призвали Зеленского не допустить, чтобы бывшие сотрудники "Беркута", которые были на Майдане, участвовали в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными Россией группировками "ДНР" и "ЛНР".
Аргументируют это тем, что экс-беркутовцы не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связаны с сепаратизмом:
При этом в организации скрыто угрожают, заявляя, что это может привести к "расколу общества, волне протестов и социальных взрывов". И сегодня прокуратура уже заявила, что не будет просить в суде об освобождении беркутовцев.