Сегодня, 24 декабря, суд будет рассматривать апелляцию меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, детского хирурга Юлии Кузьменко.

Согласно материалам дела, Кузьменко непосредственно закладывала взрывное устройство под автомобиль журналиста и приводила бомбу в действие.

Суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Защита Кузьменко подала апелляцию, которая должна быть рассмотрена в судебном порядке.

Такое заседание уже было назначено на 20 декабря. Однако суд не состоялся.

На заседание не явились прокуроры. Как позже пояснили в Генпрокуратуре, причиной неявки стороны обвинения стало ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского райсуда.

Суд в итоге штурмовал спецназ из-за того, что сторонники Кузьменко не хотели отпускать ее в СИЗО, пока не состоится заседание. Не обошлось без пострадавших. Одного из сторонников Кузьменко после стычки с силовиками в зале суда вынесли на носилках.

Сегодня это заседание все-таки должно состояться.

"Юлия Кузьменко, "детский врач", как ее позиционирует защита, размышляет в Fb о том, какой "прекрасной традицией" является сжигание людей в одесском Доме профсоюзов и добивание палками тех из них, кто выпадал из окон. И этот комментарий написан в 2017 году, не 2014. Конечно же она не могла участвовать в убийстве Шеремета." - Заявляет канал Klymenko Time.

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