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|Подозреваемая в убийстве Шеремета в 2017 году заявляла, что сжигать людей "прекрасная традиция"
|24.12.2019 13:57
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Сегодня, 24 декабря, суд будет рассматривать апелляцию меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, детского хирурга Юлии Кузьменко.
Согласно материалам дела, Кузьменко непосредственно закладывала взрывное устройство под автомобиль журналиста и приводила бомбу в действие.
Суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.
Защита Кузьменко подала апелляцию, которая должна быть рассмотрена в судебном порядке.
Такое заседание уже было назначено на 20 декабря. Однако суд не состоялся.
На заседание не явились прокуроры. Как позже пояснили в Генпрокуратуре, причиной неявки стороны обвинения стало ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского райсуда.
Суд в итоге штурмовал спецназ из-за того, что сторонники Кузьменко не хотели отпускать ее в СИЗО, пока не состоится заседание. Не обошлось без пострадавших. Одного из сторонников Кузьменко после стычки с силовиками в зале суда вынесли на носилках.
Сегодня это заседание все-таки должно состояться.