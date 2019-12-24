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|Экс-беркутовцев оставили под стражей до 14 января
|24.12.2019 14:15
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Экс-беркутовцев оставили под стражей до 14 января. Очевидно, что на обмен их отправлять не собираются.
Экс-беркутовцев Янишевского, Аброськина и Зинченко оставили под стражей до 14 января. Такое решение было принято сегодня, 24 декабря, на судебном заседании.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона планирует передать "ДНР и ЛНР" экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014, в рамках обмена пленных.