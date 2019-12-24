Экс-беркутовцев оставили под стражей до 14 января. Очевидно, что на обмен их отправлять не собираются.

Экс-беркутовцев Янишевского, Аброськина и Зинченко оставили под стражей до 14 января. Такое решение было принято сегодня, 24 декабря, на судебном заседании.

Судья сказал, что на данный момент не было проведено экспертизы, которая показала бы, стреляли из оружия беркутовцев или нет. Ее еще должны провести. Следующий суд назначен на 11:30 14 января, заявил судья.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона планирует передать "ДНР и ЛНР" экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014, в рамках обмена пленных.

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